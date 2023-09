Julkaisupäivä: 28.9.2023

Luokka: Sisäpiiritieto

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Sisäpiiritieto

Julkaistavissa 28.9.2023 klo 9:00

Ovaro Kiinteistösijoitus hankki toimistokiinteistön Jyväskylästä

Ovaro Kiinteistösijoitus hankki noin 2.500 m2:n toimistokiinteistön Jyväskylästä. Omatonttinen toimistokohde sijaitsee Jyväskylän ruutukaava-alueella osoitteessa Yrjönkatu 42. Myyjänä oli Sijoitusasunnot.com Group Oyj. Velaton kauppahinta oli 3,0 M€. Yhtiölainan osuus on 50 % kauppahinnasta. Loppukauppahinta maksetaan kassavaroin. Kohde on täyteen vuokrattu ja nettotuotto on noin 14,00 %. Kohde on rakennettu vuonna 1977 ja peruskorjattu vuonna 2002.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Toimistokohteen hankinta Jyväskylästä toteuttaa Ovaron strategiaa. Vakaa vuokratuotto yhdistettynä kustannustehokkaaseen hallintaan vahvistaa osaltaan Ovaron tulosta. Lisäksi kiinteistö tarjoaa pitkällä aikavälillä monipuolisen vuokraus- ja kaavakehityspotentiaalin”.



