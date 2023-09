Test von halbleiterbasierten Temperatursensoren für Angst+Pfister

Deventer, 28. September 2023 – RoodMicrotec N.V. ist ein führendes Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen. Das Unternehmen gibt heute die Kooperation mit Angst+Pfister Sensors and Power AG bekannt. Im Rahmen dieser Kooperation testet RoodMicrotec halbleiterbasierte Temperatursensoren für Angst+Pfister.

Diese hochgenauen Sensoren, die später in der Industrie, der Medizintechnik oder der Automobilbranche Anwendung finden, können in einem Bereich von -45 °C bis 130 °C extrem feine Temperaturunterschiede mit einer Genauigkeit von +/-0,1 °C messen und müssen daher genauestens geprüft werden. Zudem haben die Sensoren nur einen sehr geringen Drift, eine Wiederholgenauigkeit von 0,01 °C und eine extrem schnelle Reaktionsgeschwindigkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Sensor kundenspezifisch angepasst werden kann. So können das Gehäuse, die Sensortechnologie oder auch die Kabel speziell auf Kundenwünsche angepasst werden.

"Uns war es wichtig, für dieses Projekt einen zuverlässigen und vor allem äußerst sorgfältig arbeitenden Partner an der Seite zu haben. Unsere hochwertigen Produkte finden häufig Anwendung in sensiblen Bereichen und müssen daher auf höchstem Niveau getestet werden.“, sagt Robin Ellinger Produktmanager Temperatursensoren von Angst+Pfister Sensors and Power.

Für RoodMicrotec ist diese Zusammenarbeit eine große Bestätigung der eigenen Fähigkeiten, da das europäische Unternehmen auf das exakte Testen von hochsensiblen Bauteilen spezialisiert ist.

"Wir freuen uns, dass wir in der Halbleiterindustrie für die Qualität unserer Arbeit und unsere Fähigkeiten so sehr geschätzt werden. Die grundlegendste Basis einer starken Kooperation ist für uns gegenseitiges Vertrauen.", sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec.

Über Angst+Pfister Sensors and Power AG

Angst+Pfister Sensors and Power AG ist ein eigenständiges Unternehmen der Angst+Pfister Gruppe. Ihr Hauptsitz in der Schweiz ist seit über hundert Jahren ein führender Entwickler und Hersteller von technischen Komponenten und Engineering-Lösungen. Mit lokalen Vertriebs- und technischen Support-Einheiten sowie weltweiten Logistikzentren betreut das Unternehmen über 20.000 Kunden in zahlreichen Branchen in über 50 Ländern. Angst+Pfister betreibt dafür hochmoderne Forschungs- und Entwicklungszentren in der Schweiz, der Türkei und Italien sowie eigene Produktionsstätten für Elastomer- und Gummi-Metall-Teile und -Mischungen in der Schweiz, der Türkei, Italien, Dänemark, China und Vietnam. Diese werden durch Produktionspartner in über 15 Ländern ergänzt, wodurch die Gruppe stets auf dem neuesten Stand der Technik sein kann.

Angst+Pfister legen allergrößten Wert auf Zuverlässigkeit und Flexibilität sowie den respektvollen und fairen Umgang mit allen Menschen, die mit ihnen in Beziehung stehen. Im Rahmen der proaktiven Umsetzung der Prinzipien des «United Nations Global Compact» verfolgt Angst+Pfister bei allen Aktivitäten das Ziel der Nachhaltigkeit, um durch pragmatische, sinnvolle und messbare Initiativen einen positiven Einfluss auf unseren Planeten und die Gesellschaft zu nehmen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sensorsandpower.angst-pfister.com



Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen mit über 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie und daher ein hochgeschätzter Partner für viele Firmen weltweit. RoodMicrotec bietet individuelle schlüsselfertige Lösungen für die Anforderungen jedes einzelnen Kunden. Diese schlüsselfertigen Dienstleistungen umfassen Projektmanagement, Wafertest, Assembly, Endtest, Qualifikation, Fehleranalyse und Logistik. Alle von RoodMicrotec angebotenen Dienstleistungen entsprechen den hohen Qualitätsstandards der Branchen Automotive, Industrie und Gesundheitswesen sowie des Bereichs Hochzuverlässigkeit der Luft- und Raumfahrtindustrie. RoodMicrotec hat seinen Hauptsitz in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com.

