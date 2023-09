Julkaisupäivä: 28.9.2023

Luokka: Sisäpiiritieto

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Julkaistavissa 28.9.2023 klo 9:15

Ovaro Kiinteistösijoitus myy asuntokohteet Lahdesta ja Rovaniemeltä

Ovaro Kiinteistösijoitus on allekirjoittanut välityssopimuksen Sijoitusasunnot.com Group Oyj:n kanssa kahden asuntokohteen myynnistä Lahdesta ja Rovaniemeltä. Myynneistä arvioidaan saatavan kassaan hieman yli 3 M€. Arvioitu tulosvaikutus myynneistä on noin – 0,4 – 0 M€. Myyntien tulosvaikutukset kirjataan tilinpäätöksiin neljännesvuosittain. Asunnot on tavoitteena myydä H1 2024 loppuun mennessä yksittäin tai nippuina.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Tehdyt välityssopimukset Rovaniemen ja Lahden asuntokohteiden myymiseksi toteuttavat Ovaron strategiaa, jonka tavoitteena on vapauttaa pääomia uusiin kiinteistösijoitus- ja kehityshankkeisiin kasvukeskuksissa”.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050 329 2563

