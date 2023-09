Contact presse :

Sam Connatty

Tel.: +44 (0)370 904 3601

sam.connatty@capgemini.com

Contact investisseurs :

Vincent Biraud

Tel.: +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini étoffe son offre de services dans les semi-conducteurs en Europe avec l’acquisition de HDL Design House

Paris, 28 septembre 2023 - Capgemini annonce l’acquisition de HDL Design House, l’un des principaux fournisseurs indépendants de services de conception et de vérification de puces électroniques en Europe. Cette acquisition va étendre l’offre de services d’ingénierie en semi-conducteurs du Groupe, qui est déjà parmi les plus vastes au monde. Les services d’ingénierie microélectronique du Groupe deviennent ainsi un pilier majeur de la révolution de l’industrie intelligente, segment dans lequel Capgemini est leader. Cette opération a été clôturée le 27 septembre.

Fondé en 2001 et basé à Belgrade (Serbie), HDL Design House compte environ 300 ingénieurs hautement qualifiés possédant une forte expérience dans la conception de puces de pointe, adaptées à de nombreux secteurs d’activité. Son portefeuille de clients est très complémentaire à celui de Capgemini et comprend de grands acteurs du secteur des semi-conducteurs, ainsi que de grands équipementiers qui tirent parti de tout le potentiel de ces puces pour créer des produits intelligents et connectés.

En tant que partenaire stratégique de la transformation business et technologique de ses clients, Capgemini permet la convergence des produits, des logiciels, des données et des services pour les leaders de chaque secteur. Les services d’ingénierie en semi-conducteurs sont un élément central de cette démarche, qui s’appuie sur l’expertise du groupe en matière de technologies numériques et permet d’obtenir un impact business, que ce soit en termes de performance, de connectivité, de souveraineté ou de durabilité.

Cette acquisition va permettre à Capgemini de renforcer significativement sa présence dans les semi-conducteurs en Europe, marché clé pour cette industrie stratégique.

« Dans le cadre de nos missions en industrie intelligente pour nos clients, Capgemini conçoit, développe et fournit les produits et services de demain qui sont à la fois intelligents et connectés. Le numérique étant désormais au cœur de tout, les semi-conducteurs sont un élément essentiel des transformations business des entreprises, commente William Rozé, Directeur général de Capgemini Engineering et membre du comité de Direction Générale du Groupe. HDL Design House est un leader de l’innovation en matière de semi-conducteurs, qui va nous permettre de renforcer nos équipes en Europe de l’Est pour mieux répondre à la demande pour des produits intelligents et de haute performance de toute dernière génération, partout dans le monde. Je suis ravi de les accueillir au sein de Capgemini. »

« Après 22 ans à construire et développer une expertise de classe mondiale sur chaque étape de la mise en œuvre de systèmes sur puce, à continuellement étoffer nos services de conception de puces, et à travailler avec de grands fabricants de semi-conducteurs sur des projets de développement de pointe, HDL Design House ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Rejoindre Capgemini représente pour nous une prochaine étape logique, où nous serons partie intégrante d’un grand groupe multidisciplinaire. C’est une perspective très enthousiasmante pour HDL Design House et pour nos équipes, » a déclaré Predrag Markovic, Président & Directeur général, HDL Design House.

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant près de 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022.

Get The Future You Want* | http://www.capgemini.com/

*Capgemini, le futur que vous voulez

