Meddelelse om planlagt suspension af handel i forbindelse med overflytning af afdelinger fra Investeringsforeningen Investin til Investeringsforeningen Wealth Invest

I forlængelse af beslutning om overflytning af en række afdelinger fra Investeringsforeningen Investin til Investeringsforeningen Wealth Invest og Finanstilsynets godkendelse heraf kan det herved oplyses, at overflytningen af de berørte afdelinger til Investeringsforeningen Wealth Invest er fastlagt til fredag d. 13. oktober 2023, som sidste dag i Investeringsforeningen Investin og mandag den 16. oktober 2023 første dag i Investeringsforeningen Wealth Invest.



Som et led i overflytningen suspenderes handlen med de berørte afdelingers beviser fra og med onsdag d. 11. oktober 2023 og forventeligt til og med tirsdag den 17. oktober 2023. Såfremt det er muligt for det overtagende investeringsforvaltningsselskab (Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ”IFS SEBinvest A/S”) korrekt at prissætte afdelingerne i løbet af den 17. oktober 2023, vil IFS SEBinvest A/S anmode om at få suspensionen ophævet.



De berørte afdelinger (herefter "Afdelingerne") er følgende:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0061112034 Investin Othania Allokering Verden INIOAV DK0060227239 Investin HP Invest Danske Obl AKK KL A INIDOA





Beviserne i Afdelingerne vil således have sidste handelsdag i Investeringsforeningen Investin tirsdag d. 10. oktober 2023 og forventet første handelsdag i Investeringsforeningen Wealth Invest onsdag d. 18. oktober 2023.





Tidsplan:

10. oktober 2023: Sidste handelsdag for Afdelingernes beviser i Investeringsforeningen Investin

11. oktober - 17. oktober 2023: Suspension af handel med Afdelingernes beviser (gælder både emission og indløsning). Såfremt det er muligt at ophæve suspensionen i løbet af den 17. oktober 2023 eller inden da, vil markedet blive informeret.

18. oktober 2023: Forventeligt første handelsdag for Afdelingernes beviser i Investeringsforeningen Wealth Invest





Eventuelle spørgsmål om afdelingerne, kan fra den 16. oktober 2023 rettes til CEO i IFS SEBinvest A/S Lise Bøgelund Jensen på tlf.: 33 28 28 28



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Tage Fabrin-Brasted på tlf.: 44 55 91 60.



Med venlig hilsen

Direktør

Tage Fabrin-Brasted