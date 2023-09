Il principe ereditario lancia il masterplan di Soudah Peaks

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sua Altezza Reale il Principe ereditario Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Primo Ministro e Presidente di Soudah Development, ha lanciato il masterplan per lo sviluppo di Soudah e di parti di Rijal Almaa in Soudah Peaks, una destinazione turistica di lusso in montagna a 3.015 metri sul livello del mare, sulla vetta più alta dell'Arabia Saudita. Situato in uno straordinario ambiente naturale e culturale nella regione di Aseer (Arabia Saudita sud-occidentale), il progetto è una parte fondamentale degli sforzi del Fondo Pubblico d'Investimento (PIF) per diversificare l'economia espandendo industrie vitali come il turismo, l'ospitalità e l'intrattenimento e sostenendo la strategia di sviluppo di Aseer.

Sua Altezza Reale il Principe ereditario Mohammed bin Salman, presidente del Consiglio di Amministrazione di Soudah Development, ha dichiarato che Soudah Peaks rappresenta una nuova era del turismo di lusso in montagna, offrendo un'esperienza di vita senza precedenti e preservando al contempo l'ambiente naturale e la ricchezza culturale e patrimoniale. È strategicamente in linea con gli obiettivi della Vision 2030 di espandere il turismo e l'intrattenimento, sostenere la crescita economica, attrarre investimenti, contribuire con oltre 29 miliardi di SAR al PIL cumulativo del Regno e creare migliaia di opportunità di lavoro dirette e indirette.

HRH ha dichiarato: "Il masterplan riafferma il nostro impegno a livello globale nel preservare l'ambiente e le risorse naturali per le generazioni future e mira a contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito nazionali e alla costruzione di un'economia forte che attragga investimenti locali e globali".

E poi ha aggiunto: "Soudah Peaks sarà un'aggiunta significativa al settore turistico dell'Arabia Saudita e collocherà il Regno sulla mappa del turismo globale, evidenziando e celebrando la ricca cultura e il patrimonio del Paese. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire la bellezza di Soudah Peaks, esplorare la sua ricca cultura e il suo patrimonio e sperimentare l'autentica ospitalità della comunità locale. Soudah Peaks offrirà esperienze indimenticabili in mezzo al verde lussureggiante, sopra le nuvole".

Soudah Peaks si propone di offrire servizi di ospitalità di alto livello e lusso a oltre due milioni di visitatori all'anno entro il 2033. Il masterplan è stato progettato per riflettere gli stili architettonici e tradizionali locali e per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico della regione. La destinazione ospiterà 6 zone di sviluppo uniche: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal e Red Rock. Ciascuna di esse offrirà una serie di strutture di livello mondiale, tra cui hotel, resort di montagna di lusso, chalet residenziali, ville, ville di pregio, attrazioni commerciali e di intrattenimento, nonché attrazioni all'aperto dedicate allo sport, all'avventura, al benessere e alla cultura.

Soudah Development metterà a disposizione 2.700 posti letto per l'ospitalità, 1.336 unità residenziali e 80.000 metri quadrati di spazio commerciale per Soudah Peaks entro il 2033. Il masterplan si svilupperà in tre fasi, con 940 camere d'albergo, 391 unità residenziali e 32.000 metri quadrati di spazio commerciale che dovrebbero essere completati nel 2027, nell'ambito della prima fase.

Soudah Peaks si estende su una superficie di oltre 627 chilometri quadrati di natura incantata, con meno dell'1% del terreno acquisito per la costruzione, a testimonianza dell'impegno di Soudah Development a proteggere e preservare l'ambiente, seguendo i migliori standard di sostenibilità e contribuendo agli sforzi della Saudi Green Initiative.

In qualità di società per azioni chiusa di proprietà del PIF, Soudah Development mira a sviluppare una destinazione turistica di lusso di montagna unica in Arabia Saudita, preservando al contempo l'ambiente naturale e il patrimonio culturale dell'area del progetto, che si estende su Soudah e su alcune parti di Rijal Almaa.

Informazioni su Soudah Development

Soudah Development è una società per azioni chiusa, interamente controllata dal Fondo Pubblico di Investimento (PIF) dell'Arabia Saudita. È stata istituita per guidare lo sviluppo di una destinazione turistica di lusso in montagna, che comprende Soudah e parti di Rijal Almaa, nella regione di Aseer, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita. Ha l'obiettivo di preservare il paesaggio naturale e rispettare il ricco patrimonio culturale della regione, attirando 2 milioni di visitatori all'anno entro il 2033. Soudah Development è stato annunciato da S.A.R. il Principe ereditario Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, primo ministro e presidente del PIF, il 24 febbraio 2021.

