Su Alteza Real El Príncipe Heredero lanza el plan maestro de Soudah Peaks

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Su Alteza Real el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Primer Ministro y Presidente de Soudah Development, ha lanzado el plan maestro para convertir Soudah y partes de Rijal Almaa en Soudah Peaks: un destino turístico de montaña de lujo situado a 3015 metros sobre el nivel del mar en el pico más alto de Arabia Saudita. Situado en un extraordinario entorno natural y cultural en la región de Aseer (suroeste de Arabia Saudita), el proyecto es una parte clave de los esfuerzos del Fondo de Inversión Pública (PIF) para diversificar la economía mediante la expansión de industrias vitales como el turismo, la hotelería y el entretenimiento, y mediante el apoyo a la estrategia de desarrollo de Aseer.

Su Alteza Real Mohammed bin Salman, presidente de la junta directiva de Soudah Development, afirmó que Soudah Peaks representa una nueva era de turismo de montaña de lujo al brindar una experiencia de vida sin precedentes mientras preserva el entorno natural y la riqueza cultural y patrimonial. Está estratégicamente alineado con los objetivos de Visión 2030 de expandir el turismo y el entretenimiento, apoyar el crecimiento económico, atraer inversiones, contribuir con más de 29 mil millones de SAR al PBI acumulado del Reino y crear miles de oportunidades de empleo directas e indirectas.

Su Alteza Real dijo: "El plan maestro reafirma nuestro compromiso con los esfuerzos globales para preservar el medio ambiente y los recursos naturales para las generaciones futuras y tiene como objetivo contribuir a diversificar las fuentes de ingresos nacionales y construir una economía fuerte que atraiga inversiones locales y globales".

Su Alteza Real añadió: "Soudah Peaks será una importante incorporación al sector turístico de Arabia Saudita y colocará al Reino en el mapa turístico mundial, a la vez que destaca y celebra la rica cultura y patrimonio del país. Los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir la belleza de Soudah Peaks, explorar su rica cultura y patrimonio, y experimentar la auténtica hospitalidad de la comunidad local. Soudah Peaks ofrecerá experiencias inolvidables en medio de una exuberante vegetación, por encima de las nubes".

Soudah Peaks tiene como objetivo ofrecer servicios de hospitalidad de lujo de alta gama a más de dos millones de visitantes durante todo el año para 2033. El plan maestro está diseñado para reflejar los estilos arquitectónicos y tradicionales locales, y promoverá el patrimonio cultural y paisajístico de la región. El destino albergará 6 zonas de desarrollo únicas: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal y Red Rock. Cada uno ofrecerá una gama de instalaciones de clase mundial que incluyen hoteles, complejos turísticos de montaña de lujo, chalets residenciales, villas, mansiones premium, atracciones comerciales y de entretenimiento, así como atracciones al aire libre dedicadas a los deportes, la aventura, el bienestar y la cultura.

Soudah Development entregará 2700 llaves de hospitalidad, 1336 unidades residenciales y 80 000 metros cuadrados de espacio comercial para Soudah Peaks para 2033. El plan maestro se desarrollará en tres fases, con 940 llaves de hotel, 391 unidades residenciales y 32 000 metros cuadrados de espacio comercial. Se espera que esté terminado en 2027, dentro de la Fase uno.

Soudah Peaks se extiende sobre más de 627 kilómetros cuadrados de naturaleza impresionante, con menos del 1 % del terreno adquirido para construcción, lo que refleja el compromiso de Soudah Development de proteger y preservar el medio ambiente, siguiendo los mejores estándares de sostenibilidad de su clase y contribuyendo a los esfuerzos de la iniciativa Saudi Green Initiative.

Como sociedad anónima cerrada propiedad de PIF, Soudah Development tiene como objetivo desarrollar un destino turístico de montaña de lujo único en Arabia Saudita, preservando al mismo tiempo el entorno natural y el patrimonio cultural del área del proyecto que se extiende por Soudah y partes de Rijal Almaa.

Acerca de Soudah Development

Soudah Development es una sociedad anónima cerrada de propiedad total del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. Se creó para impulsar el desarrollo de un destino turístico de montaña de lujo, que abarca Soudah y partes de Rijal Almaa, en la región de Aseer, en el suroeste de Arabia Saudita. Su objetivo es preservar el paisaje natural y respetar el rico patrimonio cultural de la región, al tiempo que atraerá 2 millones de visitantes cada año de aquí a 2033. Su Alteza Real el Príncipe Heredero Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Primer Ministro y Presidente del PIF, anunció Soudah Development, el 24 de febrero de 2021.

