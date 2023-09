サウジアラビア王太子が、サウダ・ピークスのマスタープランを発表

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

サウジアラビア・リヤド発, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首相兼サウダ・ディベロップメント (Soudah Development) 議長のムハンマド・ビン・サルマーン・ビン・アブドゥルアズィズ・アル・サウド (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) 王太子は、サウダとリジャル・アルマーの一部を「サウダ・ピークス (Soudah Peaks)」として開発するマスタープランを立ち上げた。サウジアラビア最高峰、海抜3,015メートルに位置する贅沢な山岳リゾートが誕生することになる。 アシール地方 (サウジアラビア南西部) の素晴らしい自然と文化環境の中で、同プロジェクトは、観光、ホスピタリティ、エンターテインメントなどの重要な産業を拡大し、アシール地方の開発戦略を支援することで経済を多角化するパブリック・インベストメント・ファンド (Public Investment Fund, PIF) の取り組みの重要な部分となる。

サウダ・ディベロップメント開発議長のムハンマド・ビン・サルマーン王太子は、サウダ・ピークスは自然環境、文化、遺産の豊かさを維持しながら、前例のない生活体験を提供することで、贅沢な山岳観光の新時代を代表する存在となると述べている。 サウダ・ピークスはまた、観光とエンターテイメントの拡大、経済成長の支援、投資の誘致、サウジの累計GDPへの290億ランド以上の貢献、そして数千規模の直接的および間接的な雇用機会の創出というサウジビジョン2030の目標とも戦略的に整合している。

王太子は、次のように述べている「このマスタープランは、環境と天然資源を将来の世代のために保護する世界的な取り組みへの我々の決意を再確認し、国民の収入源の多様化と、地元と世界の投資を誘致する強力な経済の構築に貢献することを目指すものです。

サウダ・ピークスはサウジアラビアの観光分野にとって重要な追加資産となり、この国を世界の観光地図に載せると同時に、豊かな文化と遺産を強調し称えるものとなるでしょう。 訪問者は、サウダ・ピークスの美しさを発見し、その豊かな文化と遺産を探索し、地元コミュニティの本物のおもてなしを体験する機会を得ることができます。 サウダ・ピークスは、雲の上の豊かな緑の中で忘れられない体験を提供してくれるでしょう」。

サウダ・ピークスは、年間を通じて200万人以上の訪問者に最高級のラグジュアリーなホスピタリティ・サービスを提供することを目指し、2033年までのオープンを目標に掲げている。 マスタープランは、地元の伝統的な建築様式を反映するように設計されており、地域の文化遺産と景観遺産の両方を促進する。 サウダ・ピークスは、タフラル、サハブ、サブラ、ジャレーン、リジャル、レッドロックの6つの独特の開発ゾーンに分けられる。 それぞれのゾーンにおいて、ホテル、高級山岳リゾート、住宅用シャレー、別荘、高級邸宅用地、エンターテイメントや商業アトラクション、スポーツ、アドベンチャー、ウェルネス、文化に特化した屋外アトラクションなど、世界クラスの各種施設が提供される。

サウダ・ディベロップメントは、2033年までにサウダ・ピークスに2700のホスピタリティ・キー、1336の住宅ユニット、8万平方メートルの商業スペースを提供開始する予定である。 マスタープランは3段階にわたって開発され、940のホテル・キー、391の住宅ユニット、3万2千平方メートルの小売スペースが含まれ、2027年にフェーズ1内で完了する予定。

サウダ・ピークスには、627平方キロメートル以上に及ぶ、凛々しい自然が広がっており、建築用に取得された土地は1%未満となっている。これは、クラス最高の持続可能性基準に従い、環境を保護し保存するサウダ・ディベロップメントの取り組みを反映し、 サウジ・グリーン・イニシアチブの取り組みに貢献するものである。

PIFが所有する非公開株式会社であるサウダ・ディベロップメントは、サウダとリジャル・アルマーの一部に広がるプロジェクト地域の自然環境と文化遺産を保護しながら、サウジアラビアにおけるユニークな高級山岳観光地開発を目指している。

サウダ・ディベロップメントについて

サウダ・ディベロップメントは、サウジアラビアのパブリック・インベストメント・ファンド (Public Investment Fund, PIF) が全額出資する非公開株式会社である。 サウジアラビア南西部のアシール地域にあるサウダとリジャル・アルマーの一部にまたがる高級山岳観光地の開発を促進するために設立された。 2033年までのオープンを目標に掲げ、自然景観を保護し、同地方の豊かな文化遺産を尊重しながら、毎年200万人の観光客の呼び込みを目指す。 サウダ・ディベロップメントは、2021年2月24日に、首相兼PIF会長であるムハンマド・ビン・サルマーン・ビン・アブドゥルアズィズ・アル・サウド王太子によって発表された。

