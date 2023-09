사우디 HRH 왕세자, Soudah Peaks 마스터플랜 발표

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

사우디아라비아 리야드, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 사우디아라비아 총리이자 Soudah Development 회장 HRH 왕세자 무함마드 빈 살만 압둘아지즈 알사우드가 수다 지역과 리잘 알마 일부 지역을 개발해 해발 3,015미터로 사우디아라비아에서 가장 높은 봉우리에 자리한 초호화 산악 관광지 Souda Peaks를 만든다는 마스터플랜을 선보였다. 아시르 지역(사우디아라비아 남서부)의 뛰어난 자연과 문화 환경 속에 위치한 이 프로젝트는 관광, 숙박, 엔터테인먼트 등과 같은 핵심 산업을 확대하고 아시르 개발 전략을 지원함으로써 공공투자기금(PIF)이 추진하는 경제 다각화 노력의 일환이다.



Soudah Development 이사회장인 HRH 무함마드 빈 살만 압둘아지즈 알사우드는 최고 수준의 생활 경험을 제공하는 동시에 자연 환경과 풍부한 문화 유산을 보존하는 Souda Peaks가 초호화 산악 관광의 새 시대를 상징한다고 발표했다. 아울러 이는 관광 및 엔터테인먼트 산업을 확대하고, 경제 성장을 지원하고, 투자를 유치하고, 왕국의 누적 GDP에 290억 리얄화 이상을 기여하고, 수천 개의 직간접 일자리 기회를 창출한다는 비전 2030의 목표와 전략적으로 일치한다.

HRH는 다음과 같이 말했다. “이 마스터플랜은 미래 세대를 위해 환경과 천연 자원을 보존하려는 전 세계 노력에 대한 우리의 헌신을 다시금 보여주며, 국가 수입원을 다각화하고 국내외 투자를 모으는 강력한 경제를 구축하는 데 기여하는 것을 목표로 삼는다.”

“Soudah Peaks는 사우디아라비아 관광 산업에 크게 힘을 실어주어 세계 관광 지도에 왕국을 올려놓을 것이며, 더불어 국가의 풍부한 문화 유산을 강조하는 동시에 기념하게 될 것이다. 관광객들은 Soudah Peaks의 아름다움을 발견하고, 풍부한 문화 유산을 탐험하고, 나아가 지역 사회의 진정한 환대를 경험할 기회를 갖게 될 것이다. Soudah Peaks는 구름 위에 자리한 울창한 산속에서 잊을 수 없는 경험을 선사할 것이다.”

Soudah Peaks는 2033년까지 연 200만 명이 넘는 관광객에게 초호화 숙박 서비스를 제공하는 것을 목표로 삼고 있다. 공개된 마스터플랜은 지역의 전통과 건축 스타일을 반영하게끔 설계되었으며, 역내 문화와 경관 유산을 알릴 것이다. 조성될 관광지에는 Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal, Red Rock, 총 6개의 고유한 개발 구역이 들어서게 된다. 각 구역은 호텔, 고급 산악 리조트, 주거용 샬레, 빌라, 프리미엄 맨션 부지, 엔터테인먼트와 상업 명소, 스포츠와 모험, 웰니스와 문화 등을 위한 야외 명소 등 세계적 수준의 다양한 시설을 갖출 예정이다.

Soudah Development는 2033년까지 Soudah Peaks에 2,700개의 숙박 공간, 1,336개의 주거용 유닛, 8만 제곱미터 규모의 상업용 공간을 제공할 것이다. 마스터플랜은 총 3단계에 걸쳐 개발될 예정이며, 2027년까지 940개의 호텔 객실, 391개의 주거용 유닛, 3만 2,000제곱미터 규모의 리테일 공간을 완공한다는 것이 1단계 목표이다.

Soudah Peaks는 감탄을 자아내는 627평방 킬로미터 규모의 자연에 자리잡고 있는데, 건설을 위해 매입한 토지 비율은 전체 면적의 1% 미만이다. 이는 최고 수준의 지속 가능성 표준을 따라 환경을 보호하고 보존하려는 Soudah Development의 노력을 보여주며, 사우디 그린 이니셔티브의 노력에도 기여한다.

Soudah Development는 PIF가 소유한 비공개주식회사로 수다와 리잘 알마 일부에 걸쳐 있는 프로젝트 지역의 자연 환경과 문화 유산을 보존하는 동시에 사우디아라비아만의 고유한 초호화 산악 관광지를 개발하는 것을 목표로 삼고 있다.

