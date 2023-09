Putera Mahkota HRH melancarkan pelan induk Soudah Peak

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

RIYADH, Arab Saudi, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duli Yang Teramat Mulia Putera Mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Perdana Menteri dan Pengerusi Soudah Development telah melancarkan pelan induk untuk membangunkan Soudah dan sebahagian daripada Rijal Almaa menjadi Soudah Peak – destinasi pelancongan gunung mewah yang terletak 3,015 meter di atas paras laut di puncak gunung tertinggi Arab Saudi. Terletak di persekitaran semula jadi dan budaya yang luar biasa di rantau Aseer (barat daya Arab Saudi), projek itu merupakan bahagian penting dalam usaha Dana Pelaburan Awam (PIF) untuk mempelbagaikan ekonomi dengan mengembangkan industri penting seperti pelancongan, hospitaliti dan hiburan serta menyokong strategi pembangunan Aseer.

DYMM Putera Mahkota Mohammed bin Salman, Pengerusi Lembaga Pengarah Soudah Development, menyatakan bahawa Soudah Peaks mewakili era baharu pelancongan gunung mewah dengan menyediakan pengalaman hidup yang belum pernah dilakukan sebelum ini sambil memelihara kekayaan alam semula jadi, budaya dan warisan. Ia diselaraskan secara strategik dengan matlamat Wawasan 2030 untuk mengembangkan pelancongan dan hiburan, menyokong pertumbuhan ekonomi, menarik pelaburan, menyumbang lebih daripada SAR 29 bilion kepada KDNK terkumpul Kerajaan dan mewujudkan ribuan peluang pekerjaan secara langsung dan tidak langsung.

DYMM berkata, "Pelan induk itu mengesahkan komitmen kami terhadap usaha global dalam memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi untuk generasi yang akan datang dan bertujuan untuk menyumbang kepada mempelbagaikan sumber pendapatan negara dan membina ekonomi yang kukuh serta menarik pelaburan tempatan dan global.”

DYMM menambah, "Soudah Peaks akan menjadi tambahan penting kepada sektor pelancongan di Arab Saudi dan meletakkan Kerajaan pada peta pelancongan global, sambil menonjolkan dan meraikan kekayaan budaya dan warisan negara ini. Pengunjung akan berpeluang untuk menerokai keindahan Soudah Peaks, meneroka budaya dan warisannya yang kaya, serta merasai keramahan asli masyarakat tempatan. Soudah Peaks akan menawarkan pengalaman yang tidak dapat dilupakan di tengah-tengah kehijauan yang subur, di atas awan.”

Soudah Peaks menyasarkan untuk menawarkan perkhidmatan hospitaliti yang mewah kepada lebih dua juta pengunjung sepanjang tahun menjelang 2033. Pelan induk sedang direka untuk mencerminkan gaya seni bina dan tradisional tempatan serta akan mempromosikan warisan budaya dan landskap di rantau ini. Destinasi ini akan menjadi rumah kepada 6 zon pembangunan yang unik: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal dan Red Rock. Masing-masing akan menawarkan pelbagai kemudahan bertaraf dunia termasuk hotel, resort gunung mewah, chalet kediaman, vila, tapak rumah agam premium, tarikan hiburan dan komersial, serta tarikan luar yang didedikasikan untuk sukan, pengembaraan, kesejahteraan dan budaya.

Soudah Development akan memberikan 2,700 kunci hospitaliti, 1,336 unit kediaman dan 80,000 meter persegi ruang komersial untuk Soudah Peaks menjelang 2033. Pelan induk itu akan dibangunkan dalam tiga fasa, dengan 940 kunci hotel, 391 unit kediaman dan 32,000 meter persegi ruang runcit yang dijangka siap pada 2027, dalam Fasa pertama.

Soudah Peaks terletak di kawasan seluas lebih 627 kilometer persegi dengan alam semula jadi yang mengagumkan, dengan kurang daripada 1% daripada tanah diperoleh untuk pembinaan, yang mencerminkan komitmen Soudah Development untuk melindungi dan memelihara alam sekitar, mengikut standard kemampanan terbaik dalam kelasnya dan menyumbang kepada usaha-usaha Inisiatif Hijau Saudi.

Sebagai syarikat saham bersama tertutup yang dimiliki oleh PIF, Soudah Development menyasarkan untuk membangunkan destinasi pelancongan gunung mewah yang unik di Arab Saudi, di samping memelihara persekitaran semula jadi dan warisan budaya kawasan projek yang terletak di seluruh Soudah dan sebahagian daripada Rijal Almaa.

