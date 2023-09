王储殿下启动苏达峰总体规划

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

利雅得,沙特阿拉伯, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首相兼Soudah Development董事会主席Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud王储殿下启动了开发苏达峰项目的总体规划:这个豪华山地旅游景区覆盖苏达和里贾尔阿尔玛部分地区,位于沙特阿拉伯的最高山峰,海拔高达3,015米。 该项目位于阿西尔地区(沙特阿拉伯西南部),坐拥非凡的自然和文化环境,是公共投资基金(PIF)的重点工作之一——旨在通过扩大旅游、酒店和娱乐休闲等核心产业规模来实现经济多元化,并支持阿西尔的发展策略。



Soudah Development公司董事会主席Mohammed bin Salman王储殿下表示,苏达峰项目开启了豪华山地旅游的新时代,带来前所未有的生活体验,同时保护自然环境、文化和历史遗产的丰富性。这在策略上与2030年愿景目标一致,即扩大旅游和娱乐休闲产业规模、支持经济发展、吸引投资、为该国累计GDP贡献超过290亿沙特里亚尔,并创造数千个直接和间接就业机会。

殿下表示:“此项总体规划重申了我们承诺与世界各国携手,为未来世代保护环境和自然资源而努力,而且旨在为国民收入来源多元化和建设吸引本地和全球投资的强大经济体而做出贡献。”

他还补充说:“苏达峰项目将成为沙特阿拉伯旅游业的新王牌,将沙特阿拉伯置于全球旅游版图,同时彰显和颂扬本国丰富的文化和历史遗产。游客将有机会饱览苏达峰的美丽景色,探索其丰富的文化和历史遗产,并体验当地社区的真诚好客之道。青翠环绕的苏达峰掩映于云层之上,将会为游客带来难忘的体验。”

苏达峰项目的目标是到2033年,全年为超过200万游客提供高端豪华酒店服务。 此项总体规划的设计反映了当地传统习俗和建筑风格,并将有助于推广该地区的文化和景观遗产。 该景区覆盖6个特有开发区:Tahlal、Sahab、Sabrah、Jareen、Rijal和Red Rock。 每个区域都会提供一系列世界一流的设施,包括酒店、豪华山地度假村、住宅小屋、别墅、高级豪宅、娱乐休闲和商业景点,以及在体育、探险、身心健康和文化方面独具特色的户外景点。

到2033年,Soudah Development将为苏达峰项目交付2,700个酒店房间、1,336个住宅单位和8万平方米的商业空间。 此项总体规划将分为三期开发,第一期交付成果包括940个酒店房间、391个住宅单位和32,000平方米的零售业空间,预计将于2027年竣工。

苏达峰覆盖的自然环境面积超过627平方公里,景色令人惊叹,而当中仅不足1%的土地被征用于建设设施,这体现了Soudah Development的承诺:致力于保护环境,遵循可持续发展的最高标准,以及为沙特绿色倡议的相关工作做出贡献。

Soudah Development是PIF旗下的封闭式股份公司,其宗旨是在沙特阿拉伯开发一个独特的豪华山地旅游景区,同时保护项目所覆盖的苏达和里贾尔阿尔玛部分地区的自然环境和文化遗产。

关于Soudah Development

Soudah Development是一家封闭式股份公司,由沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)全资拥有。 公司成立目的在于推动豪华山地旅游景区的发展,景区覆盖沙特阿拉伯西南部阿西尔地区的苏达和里贾尔阿尔玛部分地区。其目标是保护自然景观并致敬该地区丰富的文化遗产,以及到2033年,每年吸引200万游客。首相兼PIF董事会主席Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud王储殿下于2021年2月24日宣告Soudah Development公司成立。

