王儲殿下啟動蘇達峰總體規劃

利雅得,沙特阿拉伯, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首相兼 Soudah Development 董事會主席 Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 王儲殿下啟動了開發蘇達峰項目的總體規劃。這個豪華山地旅遊景區覆蓋蘇達和里賈爾阿爾瑪的部分地區,地處沙特阿拉伯的最高山峰,海拔高達 3,015 米。此項目位於阿西爾地區(沙特阿拉伯的西南部),坐擁非凡的自然和文化環境,是公共投資基金 (PIF) 的重點工作之一,致力透過擴大旅遊、酒店和娛樂休閒等核心產業規模來實現經濟多元化,並支援阿西爾的發展策略。



Soudah Development 公司董事會主席 Mohammed bin Salman 王儲殿下表示,蘇達峰項目開啟了豪華山地旅遊的新時代,帶來前所未有的生活體驗,同時保護大自然環境與豐富的文化和歷史遺產,這在策略上符合 2030 年願景的目標,擴大旅遊和娛樂休閒產業規模,支援經濟發展,吸引投資,為沙特累計 GDP 貢獻超過 290 億沙特里亞爾,並創造數千個直接和間接就業機會。

殿下表示:「此項總體規劃再次印證我們與世界各國攜手合作的承諾,為未來世世代代保護環境和自然資源而出一分力,並旨在為國民收入來源多元化和建設吸引本地和全球投資的強大經濟而作出貢獻。」

他亦補充:「蘇達峰項目將成為沙特阿拉伯旅遊業的新王牌,令沙特登上全球旅遊版圖,同時彰顯和頌揚本國豐富的文化和歷史遺產。遊客將有機會飽覽蘇達峰的美麗景色,探索其豐富的文化和歷史遺產,並體驗當地社群的熱情待客之道。青翠環繞的蘇達峰掩映於雲層之上,為遊客帶來難忘的體驗。」

蘇達峰項目的目標是到了 2033 年,全年為超過 200 萬名遊客提供高端豪華酒店服務。此項總體規劃的設計反映了當地傳統習俗和建築風格,而且將會推廣區內的文化和景觀遺產,而景區覆蓋 6 個獨特的開發區,分別是 Tahlal、Sahab、Sabrah、Jareen、Rijal 和 Red Rock,每個區域都會提供各式各樣世界一流的設施,包括酒店、豪華山地度假村、住宅小屋、別墅、高級豪宅、娛樂休閒和商業景點,以及在體育、探險、身心健康和文化方面獨具特色的戶外景點。

到了 2033 年,Soudah Development 將為蘇達峰項目提供 2,700 個酒店房間、1,336 個住宅單位和 80,000 平方米的商業空間。此項總體規劃將分為三期開發,第一期將交付 940 個酒店房間、391 個住宅單位和 32,000 平方米的零售空間,預計將於 2027 年竣工。

蘇達峰覆蓋面積超過 627 平方公里的大自然環境,景色令人驚嘆不已,而當中低於 1% 的土地被徵用作建設設施,這體現 Soudah Development 的承諾:致力保護環境,遵循可持續發展的最高標準,並且為沙特的綠色倡議作出貢獻。

Soudah Development 是 PIF 旗下的封閉式股份公司,其宗旨是在沙特阿拉伯開發一個獨特的豪華山地旅遊景區,同時保護項目所覆蓋的蘇達和里賈爾阿爾瑪部分地區的大自然環境和文化遺產。

Soudah Development 是一家封閉式股份公司,由沙特阿拉伯公共投資基金 (PIF) 全資擁有, 其成立目的是推動豪華山地旅遊景區的發展,景區覆蓋沙特阿拉伯西南部阿西爾地區的蘇達和里賈爾阿爾瑪部分地區,目標是保護大自然景觀並向區內豐富的文化遺產致敬,在 2033 年開始每年吸引 200 萬名遊客。首相兼 PIF 董事會主席 Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 王儲殿下於 2021 年 2 月 24 日宣佈成立 Soudah Development 公司。

