Sylvain Le Borgne est nommé Chief Data Officer de JCDecaux

Paris, le 28 septembre 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que Sylvain Le Borgne est nommé Chief Data Officer Groupe de JCDecaux à compter du 13 octobre prochain. Il succèdera à François-Xavier Pierrel qui a décidé de poursuivre une nouvelle aventure professionnelle.

Sylvain Le Borgne a débuté sa carrière chez Adream et Actustar.com, sociétés qu’il a co-fondées en 1998 et dont il a exercé les fonctions de Directeur Général jusqu’en 2007. En 2008, il a co-fondé Adledge, une société spécialisée dans le développement des outils et des algorithmes d’Ad Verification et de mesure de visibilité de la publicité digitale, qu’il a dirigée jusqu’en 2011. Il rejoint alors le Groupe Havas, où il occupe différentes fonctions managériales, tout d’abord au sein d’Havas Digital puis au sein d’Havas Media, en charge de la data et de la technologie. Il y développe une offre de services et de conseil en Data et Media devenue référente. De 2019 à 2022, Sylvain dirige le pôle Expertise et Innovation de l’agence fifty-five. Depuis 2022, Sylvain était Directeur des Partenariats, du Produit et des Données de MediaMath et supervisait l’analyse data. Il supervisait également les opérations de la société en Europe.

Sylvain mettra son esprit entrepreneurial, sa fine connaissance du secteur des médias et son expertise des données, en France et à l’international, au service de JCDecaux et de ses différents métiers. Sa capacité à mener des projets de transformation et d'innovation sera un atout précieux pour poursuivre le développement de la Direction DataCorp, créée en 2018, et qui a contribué à la transformation digitale de JCDecaux.

Sylvain aura ainsi la responsabilité de piloter la stratégie, la gouvernance et l'exploitation des données au sein de JCDecaux. Il sera garant de la stratégie de mesure de l'audience au service des différents canaux de vente de JCDecaux et veillera à fournir des solutions toujours plus précises et efficaces pour accompagner les marques dans leurs stratégies de communication, au bénéfice de l’OOH et du DOOH. Il aura également pour mission d’accélérer l’usage de la data au sein des autres fonctions de l’entreprise en développant avec les métiers des outils permettant une plus grande efficacité opérationnelle, notamment pour les Directions en relation avec les villes et partenaires, l’Exploitation, la R&D, le Développement Durable et la Qualité ainsi que la Finance. Il sera également en charge du développement d’une Data Management Platform (DMP) en collaboration avec Displayce, Demand-Side Platform avec laquelle JCDecaux a noué une alliance stratégique en juillet 2022, afin de centraliser, gérer et exploiter efficacement les données d'audience à l’échelle internationale.

Sylvain Le Borgne est diplômé d’Audencia et est titulaire d'un MBA de la Bowling Green State University dans l'Ohio aux Etats- Unis.

Basé à Neuilly, Sylvain Le Borgne sera rattaché au Directoire et à son Co-Directeur Général référent.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la nomination de Sylvain Le Borgne au poste de Chief Data Officer Groupe de JCDecaux. Son esprit entrepreneurial, son expertise des médias et de la data, ainsi que son leadership, seront clés pour poursuivre le développement de la Direction DataCorp et accélérer la transformation digitale de notre média. Nous comptons sur Sylvain et ses équipes pour continuer à exploiter le potentiel considérable qu’offrent la collecte, l’analyse et la modélisation des données, agrégées, anonymisées et conformes à la RGPD, afin de répondre aux nouvelles attentes de nos partenaires, clients, marques et agences, et proposer des solutions toujours plus affinitaires et efficaces. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2022 : 3 317 millions d'euros (a) – Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros (a)

– Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

