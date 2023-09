KH Group Oyj

Pörssitiedote 28.9.2023 klo 12.30

KH Groupin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2024

KH Group Oyj julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2024 seuraavasti:

– Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 torstaina 21.3.2024

– Vuosikertomus vuodelta 2023 viikolla 13

– Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2024 tiistaina 7.5.2024

– Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024 perjantaina 16.8.2024

– Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2024 perjantaina 1.11.2024

Kaikki yhtiön taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi noin klo 8.

KH Group noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Yhtiökokous



KH Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 7.5.2024. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee lähettää viimeistään maanantaina 18.3.2024 osoitteeseen KH Group Oyj, Pohjoisesplanadi 33, 00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen tiina.grondahl@khgroup.com

KH GROUP OYJ

Lauri Veijalainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.