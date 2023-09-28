三迭紀完成1.5億元Pre-C輪融資 加速推進3D打印藥物商業化進程

Nanjing, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 9月28日，南京三迭紀醫藥科技有限公司（下稱：三迭紀）宣佈完成1.5億元人民幣Pre-C輪融資，主要用於加速3D打印藥物管線的臨牀研究和3D打印藥物技術的商業化進程。本輪融資由國鑫投資領投，高脈聯合家族辦公室和老股東東富龍科技集團股份有限公司董事長鄭效東先生跟投，華興資本擔任本輪融資的獨家財務顧問。

此前，三迭紀已完成了6輪融資，投資方包括天士力集團、晨興創投（Morningside)、火山石投資、道彤投資、雲啓資本、鄭效東先生、經緯創投、CPE源峯、上海科創基金、勤智資本等知名機構和個人。

作爲一家3D打印藥物技術平臺公司，三迭紀全球首創了熔融擠出沉積（Melt Extrusion Deposition, MED®）藥物3D打印工藝，結合數字化製劑開發方法，實現藥物的複雜遞送和程序化釋放。除MED外，三迭紀持續研發，包括半固體擠出技術、微注塑技術、微滴噴射技術等，這些技術與MED技術聯合使用，可以爲口服多肽產品、胃滯留產品、高毒高活產品等遞送與開發需求提供更爲多樣化的解決方案。

三迭紀作爲數碼製藥工藝的技術提供商，正在探索藥物3D打印技術的豐富應用場景。我們與全球藥企進行廣泛的商業合作，既有產品層面的合作，也有技術解決方案的合作。目前，已和Eli Lilly、Boehringer Ingelheim、Merck、Siemens、曙方等多家跨國公司及國內藥企達成合作。









經過8年的技術創新和產業化應用，三迭紀在全球藥物3D打印領域創造了四個第一：一是專利數量第一，佔了整個領域申請數量的20%以上；二是產品數量第一，在全球4個進入或完成註冊申報的3D打印藥物產品中，三迭紀有3款產品獲得了中美兩國4個IND；三是3D打印藥物生產線的產能第一，自建符合GMP標準的3D打印藥物生產中心，第一條連續化產線年產能可達7500萬片；四是唯一入選美國FDA“新興技術項目（ETP）”的中國藥企。

三迭紀創始人、首席執行官成森平博士表示：“感謝國鑫投資、高脈聯合家族辦公室和鄭效東先生，以及公司老股東的支持。伴隨着三迭紀多款自研產品進入臨牀，以及與多家藥企建立合作，我們將全面推進技術和產品的商業化，攜手更多全球合作伙伴，推動製藥行業走向數碼產品開發和智能製藥。”

國鑫投資首席執行官陸稹先生表示：“3D打印藥品技術較傳統制藥技術具有連續生產、快速量產、效果更好等優勢，是未來高端製劑發展的方向。三迭紀在3D打印藥物領域具備全球領先性，正逐步獲得監管機構、客戶的認可。非常高興能領投參與三迭紀本輪融資，期待公司能擴大合作範圍，不斷實現技術迭代，成爲我國高端製劑領域的標杆企業。”

高脈聯合家族辦公室表示：“高脈看好三迭紀自主研發、全球領先的全鏈路技術平臺，可解決傳統制藥難以解決的胃滯留、難溶分子成藥等難題。高脈通過支持三迭紀這類具有開創性的科技公司，幫助家族資本在回饋社會的過程中實現高質量的傳承。”

鄭效東先生表示：“3D打印是FDA倡導的製藥新方向，我們從2011年起就持續關注。很高興看到三迭紀能把這樣一種新興技術從概念提出推進至商業化生產。東富龍將與三迭紀一起，助力中國製藥現代化的發展。”

華興資本醫療與生命科技事業部董事總經理蔣佳佳女士表示：“祝賀三迭紀成功完成新一輪融資。當前藥物創新研發正處於蓬勃發展階段，層出不窮的新分子、新療法將會給藥物開發提出更多新的、難度更高的需求和挑戰，我們堅信三迭紀創新的藥物3D打印技術將擁有廣闊的應用空間。我們將繼續陪伴公司登向新的高峯，也期待三迭紀的創新技術能夠幫助越來越多的創新葯物產品成功研發並加速實現臨牀獲益。”

關於三迭紀：

全球3D打印藥物領域引領者，新一代數字製藥工藝開創者。

三迭紀成立於2015年7月，以“創新讓藥品更優質，讓產業更先進，讓人類更健康”爲使命，開創了熔融擠出沉積（Melt Extrusion Deposition, MED®）3D打印藥物工藝，實現藥品的數碼開發與連續化生產，徹底改變了藥物的遞送、開發和生產方式。

立足於專有的3D打印藥物技術，我們設計和開發對患者有變革意義的藥物；並與全球藥企合作，解決具有挑戰性的製劑問題，加速新葯產品的開發，提高藥物產品的質量。

三迭紀的願景是：成爲全球最具影響力的智能製藥企業。

更多詳情，請訪問：www.triastek.com

關於國鑫投資：

國鑫投資成立於2000年，註冊資本40億元，是上海國有資產經營有限公司下屬的一個市場化運作的權益投資平臺。醫療行業是國鑫投資重點聚焦的領域，積累了多年股權投資經驗，具有較強的項目篩選、投資及管理能力，併成功投資了數十家國內知名的醫藥、器械及CDMO企業。國鑫投資將始終秉持“發現價值、創造價值，與優秀企業共同成長”的經營理念，繼續在落實上海國際集團實施金融資本賦能實體經濟、支持上海科創中心建設的戰略功能中發揮重要作用。

關於高脈聯合家族辦公室：

高脈聯合家族辦公室，創立於2016年，是與LP高度利益一致化的股權配置母基金，目前在人民幣資產和美元資產，一級和二級資產皆有佈局。高脈自創立以來，始終奉行長期主義，信奉科技創新會讓世界更美好，並堅定支持卓越的早期硬科技創業團隊，通過理性投資幫助家族資本在回饋社會的過程中實現高質量的傳承。

關於鄭效東先生：

鄭效東先生是上海東富龍科技股份有限公司（SZ：300171）董事長。東富龍成立於1993年，是一家爲全球製藥企業提供製藥工藝、核心裝備、系統工程整體解決方案的綜合化製藥裝備供應商。產品應用於注射劑、固體制劑、化學原料藥、生物工程、中藥、醫療、食品等領域。未來，東富龍希望從“系統方案的服務商”成長爲“智慧藥廠的交付者”，服務於全球製藥工業。







