Tatu Kaleva Verkkokauppa.comin kaupalliseksi johtajaksi

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.9.2023 klo 14.00

Verkkokauppa.com Oyj on nimittänyt Tatu Kalevan (KTM) yhtiön kaupalliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Verkkokauppa.comin osto-organisaatiossa vuodesta 2014 toimineella Tatulla on pitkä ura ostojen johto- ja kehitystehtävissä. Viime vuosina hän on vastannut mm. uusien tuotekategorioiden lanseerauksesta ja kasvusta. Ennen uraansa Verkkokauppa.comissa Tatu toimi Lidlin osto-organisaatiossa Saksassa ja Suomessa.

Tatu korvaa tehtävässään Vesa Järveläisen, joka aiemmin tiedotetun mukaisesti lopettaa tehtävässään lokakuussa.

"Kiitän Verkkokauppa.comia luottamuksesta. Otan innolla vastaan uuden vastuun ja odotan, että pääsemme yhdessä yhtiömme vahvojen ammattilaisten kanssa rakentamaan entistä asiakaslähtöisempää tarjontaa", iloitsee Tatu Kaleva.

”Olen erittäin iloinen Tatun ottaessa vastaan tämän uuden tehtävän. Tatu on vakuuttanut minut kasvullaan jatkuvasti merkittävämpiin rooleihin sekä osoittanut kykyä viedä yhtiötä elektroniikan tavaratalosta monipuoliseksi kodin, pihan ja vapaa-ajan varusteiden hankintapaikaksi”, sanoo Panu Porkka, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja.

Tatu aloittaa uudessa tehtävässään 2.10.2023.

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999





Verkkokauppa.com (Nasdaq Helsinki: VERK) on Suomen johtava verkkokauppa, joka tarjoaa laajasti tuotteita kodin teknologiasta vapaa-aikaan sekä yritysten tarpeisiin. Vuodesta 1992 toiminut yritys on maailman vanhimpia verkkokauppoja, yhdistäen verkkokaupan ja myymälänsä monikanavaiseksi asiakaskokemukseksi. Verkkokauppa.comin neljä jättimyymälää sijaitsevat Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa. Ylivertaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi yhtiö toimittaa tuotteet jopa tunnissa kotiovelle vuorokauden ympäri hyödyntäen automatisaatiota ja robotiikkaa. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan noin 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja sillä on yli 20 000 osakkeenomistajaa.