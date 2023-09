Karolinska Developments portföljbolag PharmNovo presenterar lovande resultat från en preklinisk studie som visar att inga beroendeframkallande effekter finns samt att lindrande av abstinenssymtom med läkemedelskandidaten PN6047 föreligger

STOCKHOLM, SVERIGE 28 september 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget PharmNovo presenterat lovande resultat från en preklinisk studie med bolagets läkemedelskandidat PN6047. Resultaten stärker tidigare säkerhetsdata för PN6047, som förväntas avancera till kliniska fas 2-studier under 2024.



PharmNovo utvecklar en helt ny typ av behandling mot nervsmärta, en svårbehandlad form av smärta som ofta utvecklas till ett kroniskt tillstånd. Bolagets läkemedelskandidat PN-6047 baseras på banbrytande forskning från AstraZeneca och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 1-studie.

De nya studieresultaten visar att läkemedelskandidaten inte ger någon beroendeframkallande effekt i prekliniska modeller och indikerar även en förmåga att minska abstinenssymtom vid opioidavvänjning. Resultaten visar på tydliga skillnader mellan PN6047 och konventionella opioider, som ofta är förknippade med just abstinenssymtom. Den prekliniska studien genomfördes i samarbete med forskare vid Washington University och University of Michigan, med finansiellt stöd från US National Institute of Drug Abuse (NIDA).

Resultaten stärker läkemedelskandidatens positiva säkerhetsprofil ytterligare. Tidigare prekliniska studier har visat att kandidaten är potent, säker och effektiv, utan att påverka de receptorer som vanligtvis associeras med beroende eller de typiska oönskade biverkningarna som förekommer vid användning av konventionella icke-selektiva opioider.

”Resultaten från PharmNovos prekliniska studie stärker säkerhetsprofilen för PN6047 och ger ytterligare stöd till den vetenskapliga hypotesen bakom projektet inför det kommande kliniska utvecklingsprogrammet. Detta, tillsammans med de lovande effektdata vi observerat i prekliniska sjukdomsmodeller, gör att vi med hög tillförsikt ser fram emot att följa vårt portföljbolag under deras nästa steg i utvecklingen av sin unika läkemedelskandidat”, säger Viktor Drvota, vd på Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i PharmNovo uppgår till 13,1 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

