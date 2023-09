Momcozy, la marque à laquelle plus de deux millions de mamans font confiance, annonce son expansion en Europe

NEW YORK, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bénéficiant de la confiance de plus de 2 millions de mères à l'échelle mondiale, Momcozy affiche constamment son engagement à soutenir les mamans allaitantes. Avec des produits comme le tire-lait mains libres S12 Pro et la mise en lumière d'initiatives importantes durant le Mois national de l'allaitement aux États-Unis ainsi que le lancement du Programme d'aide à l'allaitement, la marque respecte fidèlement sa mission. Impatiente d'amplifier sa portée mondiale, Momcozy s'apprête à étendre son soutien au marché européen au cours du deuxième semestre 2023.



Au vu de la réponse positive aux initiatives de Momcozy, le besoin et l'enthousiasme universels à l'égard de l'aide à l'allaitement sont évidents. Momcozy se réjouit d'avance d'étendre son engagement aux pays européens en s'appuyant sur cette dynamique, connaissant bien les défis uniques auxquels font face les mamans de toute l'Europe.

Outre les produits de maternité, Momcozy est déterminée à donner le pouvoir aux jeunes et futures mamans. Au cours du Mois national de l'allaitement, la marque a organisé un webinaire présenté par la Dre Colette Wisemen, afin d'informer les mamans sur l'allaitement. Momcozy a également distribué des coffrets-cadeaux remplis d'articles essentiels. L'une des autres initiatives importantes introduites a été le Programme d'aide à l'allaitement. Ce programme offre aux mamans une suite complète d'avantages et de soutiens, comprenant des solutions d'éducation et de maternité accessibles. De plus, sa Bourse de consultante en lactation rembourse les frais d'examen des mères passant l'examen de consultante internationale certifiée en lactation (International Board Certified Lactation Consultant, IBCLC), améliorant les opportunités de carrière.

Au-delà des initiatives de soutien, Momcozy propose une gamme de produits diversifiée pour les mamans et leurs bébés. Les produits de son catalogue, notamment ses tire-laits mains libres à l'instar du S12 Pro, ses soutiens-gorge d'allaitement et tire-laits ultra-doux, dont le soutien-gorge d'allaitement sans couture, ainsi que ses outils de santé de la poitrine comme le masseur de lactation pétrissant, assurent le confort des mamans. Pour les bébés, les produits phares, comme le moniteur vidéo pour bébé et les couches naturelles en bambou, permettent le confort de l'enfant tout en offrant la tranquillité d'esprit aux parents.

« Nous sommes impatients d'apporter les produits de confiance de Momcozy sur le marché européen au cours du deuxième semestre 2023 », explique une représentante. « Cette expansion ne consiste pas seulement à élargir notre portée géographique ; il s'agit d'atteindre davantage de mamans et d'offrir le confort, la commodité et la communauté que Momcozy représente. »

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte ce qu'il y a de mieux en termes de confort aux mères, avec des tire-laits portables, des soutiens-gorge d'allaitement et d'autres produits de soin pour les mamans.

Approuvée par 3 millions de mamans dans plus de 40 pays, Momcozy accompagne les femmes de la grossesse aux débuts de la maternité.

Innovant constamment et déterminée à créer des designs cosy trouvant leur origine dans l'amour, Momcozy accroît son impact et sa portée pour faciliter la vie des mamans dans le monde entier.