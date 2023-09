Rosiwit présente des solutions complètes pour la cobotique de nettoyage à CMS Berlin 2023

BERLIN, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rosiwit Cobotics, un fournisseur de premier plan de solutions de nettoyage innovantes, a été présenté à CMS Berlin 2023, l'un des salons les plus prestigieux de l'industrie du nettoyage et de l'hygiène. La gamme de produits de Rosiwit offre une suite complète de solutions de nettoyage robotisées intérieures et extérieures, conçues pour répondre aux besoins évolutifs de diverses industries.



Sur cette plateforme internationale et grâce à notre expertise dans l'industrie, Rosiwit Cobotics propose des solutions de nettoyage commercial intelligentes et complètes pour les environnements intérieurs et extérieurs. C'était une occasion parfaite pour Rosiwit Cobotics de démontrer son engagement envers l'optimisation de l'industrie du nettoyage grâce à la technologie robotique.

Alors que la demande de solutions de nettoyage efficaces et durables continue de croître, Rosiwit propose des robots basés sur le cloud dédiés à la fourniture de cobotique avancée qui améliore la productivité, garantit des environnements plus propres et plus sûrs, et optimise l'utilisation des ressources, notamment en matière d'économie d'eau.

Nettoyage intérieur intelligent: Les solutions de cobotique intérieure intelligentes Skywalker 40 et 50 combinent des capteurs sophistiqués, la technologie SLAM et des Lidars pour offrir des résultats de nettoyage efficaces et de haute qualité. De l'aspiration autonome au lavage des sols, ainsi que le nettoyage des zones restreintes avec la machine de lavage Pilot One, Rosiwit Cobotics s'adapte à divers environnements intérieurs, réduisant ainsi la main-d'œuvre et améliorant l'efficacité opérationnelle.

Excellence du nettoyage extérieur: Le robot balayeur extérieur X-Rolling se concentre sur le nettoyage automatique et la sécurisation des tâches en extérieur. Conçu pour faire face aux terrains extérieurs et aux conditions météorologiques, Rosiwit Cobotics garantit un balayage complet, une collecte des débris et la sécurité des espaces extérieurs, tout en réduisant le besoin d'interventions manuelles.

Informations basées sur les données: Tous les robots de Rosiwit sont gérés via le cloud, sans code QR requis, avec des capacités avancées d'analyse et de reporting, fournissant des données en temps réel sur les performances de nettoyage, y compris la superficie nettoyée. Ces informations précieuses permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées et d'améliorer en continu leurs activités.

"Nous sommes ravis de participer à CMS Berlin 2023 et de présenter nos solutions Rosiwit Cobotics", a déclaré Desmond, directeur des ventes à l'international chez Rosiwit. "Notre cobotique de nettoyage intelligente et complète est conçue pour transformer l'industrie en augmentant l'efficacité, en réduisant les coûts et en promouvant la durabilité. Nous sommes impatients de collaborer avec des professionnels de l'industrie, de partager notre expertise et de nouer des partenariats."

De plus, pour une intégration et une évolutivité optimales, Rosiwit Cobotics s'intègre parfaitement aux opérations industrielles et automatiques existantes, complétant ainsi la main-d'œuvre humaine et maximisant la productivité. Les solutions sont évolutives, ce qui permet aux entreprises d'étendre leur flotte de cobotique existante en fonction de leurs besoins,assurant ainsi des performances de nettoyage optimisées.

