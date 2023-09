L’intérêt pour l’investissement durable continue de croître auprès des investisseurs institutionnels

TORONTO, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Selon un nouveau rapport d’enquête menée par Coalition Greenwich et commandée par Placements AGF, l’investissement durable continue d’être généralement accepté auprès des investisseurs institutionnels – et il devrait être pleinement intégré d’ici cinq ans.

Les résultats du rapport de Coalition Greenwich intitulé Emerging Trends in Sustainable Investing Best Practices and Wildcards for Institutions Study (en anglais seulement) indiquent que neuf investisseurs institutionnels sur dix, en Amérique du Nord et en Europe, prévoient investir dans la durabilité ou envisagent de prendre en compte les pratiques d’investissement durable dans leurs portefeuilles, au cours des cinq prochaines années. En fait, le niveau de pleine intégration de l’investissement durable dans les portefeuilles devrait s’accroître pour représenter trois fois ce qu’il est aujourd’hui, et ce, d’ici cinq ans.

« Il est important pour nous de sonder directement les investisseurs institutionnels, et ceux en Amérique du Nord et en Europe ont clairement indiqué que leur intérêt pour l’investissement durable continue de croître, a déclaré Karrie Van Belle, chef du marketing et de l’innovation, Placements AGF. À Placements AGF, nous prenons en compte ce que les investisseurs institutionnels nous disent et veillons à ce que nos compétences en investissement ainsi que nos produits continuent d’évoluer pour répondre aux attentes de ces investisseurs dans des domaines clés tels que le soutien à la transition énergétique. »

Selon les résultats de l’enquête, les thèmes principaux les plus souvent ciblés par les propriétaires d’actifs au moyen d’approches thématiques étaient les suivants : la transition énergétique, les services d’eau et l’adaptation au climat. En fait, la transition énergétique (34 %) constitue le domaine le plus ciblé par les propriétaires d’actifs par l’entremise de fonds thématiques. Parallèlement, les participants provenant de fonds de dotation et de fondations ont mentionné l’engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion comme la principale raison de renforcer leurs stratégies durables.

L’enquête a pareillement révélé que les investisseurs institutionnels cherchent à intégrer le développement durable dans toutes les catégories d’actifs. Cependant, le motif qui explique l’adoption de pratiques d’investissement durable diffère : les investisseurs nord-américains sont axés sur l’amélioration des rendements ajustés en fonction du risque, alors que les investisseurs européens se concentrent sur la création d’un impact positif.

« Les résultats montrent également que certaines tendances et pratiques exemplaires communes commencent à se profiler, ce qui pourrait faciliter l’adoption en toute confiance de stratégies d’investissement durable par les investisseurs institutionnels de toutes catégories », a ajouté Mme Van Belle.

La tendance à l’égard d’une pleine intégration s’accélère. Dans cinq ans, 63 % des institutions européennes prévoient que le développement durable sera intégré dans l’ensemble de leurs portefeuilles; et en Amérique du Nord, 55 % des institutions s’attendent à ce que le développement durable soit pleinement intégré d’ici cinq ans. Veuillez cliquer ici pour voir les résultats complets de cette enquête.

Méthodologie

En mars et en avril 2023, Coalition Greenwich a effectué 143 entrevues téléphoniques et en ligne ciblant des régimes de retraite privés, des régimes de retraite publics, des fonds de dotation et des fondations situés en Amérique du Nord et en Europe, afin de se pencher sur les tendances générales des investisseurs quant aux informations sur les aspects clés de l’investissement durable et de cerner les différents points de vue et approches au sein de ce secteur.

