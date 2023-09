Lightspeed accueille le titan culinaire Joël Robuchon International

MONTRÉAL, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) est ravie d’annoncer qu’elle a conclu un partenariat privilégié avec l’emblématique groupe de restaurants Joël Robuchon International (JRI). Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.





Ce n’est un secret pour personne que chaque établissement JRI fonctionne comme une machine bien huilée. Pour égaler ce niveau de service exceptionnel, JRI avait besoin d’une solution globale intégrée de paiement et de point de vente capable de fournir des résultats remarquables dans ses restaurants, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Entre en jeu Lightspeed : la plateforme infonuagique avec la présence mondiale nécessaire dotée d’analyses approfondies, sans parler de sa flexibilité notable, qui correspond à la vision de JRI.

Lightspeed et JRI partagent les mêmes principes fondamentaux : excellence, simplicité et constance. Comme le disait le regretté chef Robuchon, « pour faire un grand repas, il faut le faire simplement. Ce qui semble simple est très compliqué. Il faut des produits de la plus haute qualité, le meilleur équipement et se concentrer sur la saveur originale du produit ». Que les clients vivent une expérience inoubliable dans l’un des nouveaux concepts uniques de JRI, qu’ils dégustent un repas gastronomique dans l’illustre L’Atelier Robuchon ou qu’ils fassent une halte rapide dans un célèbre Déli Robuchon, la plateforme de Lightspeed offre une expérience simple et fluide au personnel et aux clients.

« J’ai grandi en regardant les émissions culinaires de Joël Robuchon. C’est incroyable. C’est un véritable honneur », déclare JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Le chef Robuchon a bâti un empire. Ses restaurants ont reçu 31 étoiles Michelin. Ce record mondial tient encore aujourd’hui. Toute sa philosophie culinaire, centrée sur le client, fait écho à la mission de Lightspeed, qui est d’offrir quelque chose qui semble simple, mais qui est en fait incroyablement complexe. »

« Alors que nous continuons à nous implanter dans de nombreux emplacements dans le monde, il est essentiel pour notre réussite future que nous nous associions à une entreprise comme Lightspeed pour veiller à personnaliser, rationaliser et gérer efficacement tous nos établissements », explique Richard Clark, PDG chez JRI. « Je suis personnellement très enthousiaste de pouvoir m’associer à Lightspeed au niveau mondial et je me réjouis déjà de la réussite de ce partenariat. »

JRI rejoint une liste grandissante de restaurants étoilés Michelin qui utilisent Lightspeed pour offrir des expériences gastronomiques inégalées, notamment Alinea (Chicago), Clover Hill (New York), Zilte (Anvers), Le Chalet de la Forêt (Bruxelles), Restaurant 212 (Amsterdam), Kei (Paris), Anne Sophie Pic (Lausanne), JAN (Munich) et Da Terra (Londres).

Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed pour restaurateurs et découvrir ses puissantes capacités, consultez le fr.lightspeed.com .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :

Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/052eb1ab-752a-4808-b375-0fa8ab7b8fd3/fr