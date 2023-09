Les clients de Xos au Canada peuvent économiser 100 000 $ CA grâce à la prime iVMLZE

LOS ANGELES, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xos, Inc. (NASDAQ : XOS) est heureuse d’annoncer que ses fourgons surélevés sont maintenant admissibles au programme d’Incitatifs pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission (iVMLZE) du gouvernement du Canada. Ce développement significatif marque une étape importante dans l’engagement de l’entreprise à faire progresser l’adoption des véhicules électriques au Canada.







Le programme iVMLZE, administré par Transports Canada, vise à encourager l’adoption par les entreprises canadiennes de véhicules zéro émission (VZE) pour les véhicules moyens et lourds. Les organismes canadiens d’achat et de location admissibles peuvent bénéficier des incitatifs du programme iVMLZE, qui favorise la durabilité et la responsabilité environnementale dans le secteur des véhicules commerciaux.

À compter du vendredi 22 septembre 2023, les entreprises canadiennes qui achètent une fourgon surélevé électrique à batterie Xos SV de classe 6 de l’année modèle 2022 ou 2023 sont admissibles à une prime impressionnante allant jusqu’à 100 000 $ CA.

Dakota Semler, PDG de Xos, a exprimé son enthousiasme face à cette opportunité, en disant : « Nous sommes fiers que nos fourgons surélevés soient reconnus comme des véhicules admissibles au programme iVMLZE par le gouvernement du Canada. Cette initiative s’harmonise parfaitement avec la mission de Xos, qui consiste à décarboniser le transport commercial. Nos clients au Canada disposent maintenant d’un incitatif convaincant à passer aux véhicules électriques et à contribuer à un air plus propre et plus sain. »

Pour profiter de cet incitatif exceptionnel, les organismes admissibles sont encouragés à explorer la gamme de fourgons surélevés électriques à batterie de Xos et à communiquer avec Xos pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Xos, Inc.

Xos est une entreprise technologique de premier plan, un fournisseur de services de flotte et un fabricant d’équipement d’origine de véhicules électriques à batterie de classe 5 à classe 8. Les véhicules et le logiciel de gestion de flotte de Xos sont spécialement conçus pour les véhicules commerciaux moyens et lourds qui parcourent des itinéraires de dernier kilomètre, de retour à la base, jusqu’à 270 milles ou moins par jour. L’entreprise s’appuie sur ses technologies propriétaires pour fournir aux flottes commerciales des véhicules électriques à batterie plus faciles à entretenir et plus rentables sur la base du coût total de possession (CTP) que leurs homologues à moteur à combustion interne. Pour en savoir plus, visitez www.xostrucks.com .

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions de la « règle refuge » de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux titres privés (Private Securities Litigation Reform Act). Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant les attentes et le calendrier relatifs à la qualité de fabrication, aux rendements de production, aux déploiements et aux lancements de produits, à la suffisance des réserves de trésorerie existantes, à l’acquisition de clients et aux indicateurs de commandes. Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par les mots « croire », « planifier », « projeter », « potentiel », « sembler », « chercher », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l’intention de », « stratégie », « futur », « cible », « opportunité », « plan », « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « serait », « continuera », « résultera probablement », et des expressions similaires et tout autre énoncé qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des énoncés sur des questions historiques, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas de tels mots d’identification. Les énoncés prospectifs sont des prédictions, des projections et d’autres énoncés sur les événements futurs qui sont basés sur des attentes et des hypothèses actuelles et qui, par conséquent, sont soumis à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter : (i) la capacité de Xos à mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes, et à identifier et réaliser des opportunités supplémentaires, (ii) l’historique d’exploitation limité de Xos, (iii) les augmentations de coûts et les retards de production dus à des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement des composants nécessaires à la production du châssis de véhicule et du système de batterie de Xos; (iv) la capacité de Xos à respecter les jalons de production et à honorer les commandes en retard, (v) les changements dans les industries dans lesquelles Xos exerce ses activités, (vi) les variations de rendement opérationnel entre concurrents, (vii) les changements dans les lois et règlements affectant les activités de Xos, (viii) la capacité de Xos à mettre en œuvre son plan d’affaires ou à atteindre ou dépasser ses projections financières, (ix) la capacité de Xos à conserver son personnel clé et à embaucher du personnel supplémentaire, particulièrement à la lumière des pénuries de main-d’œuvre actuelles et potentielles, (x) le risque de ralentissement et un paysage réglementaire en évolution dans l’industrie hautement concurrentielle des véhicules électriques, (xi) la capacité de Xos à assurer le service de sa dette, (xii) les conditions macroéconomiques et politiques, et (xiii) le résultat de toute procédure judiciaire pouvant être intentée contre Xos. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiés dans leur intégralité, et vous devriez considérer attentivement, par les facteurs susmentionnés et les autres risques et incertitudes décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » inclus dans le rapport annuel de Xos sur le formulaire 10-K pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 31 mars 2023 et les autres documents déposés par Xos auprès de la SEC, dont les copies peuvent être obtenues en visitant le site Web des relations avec les investisseurs de Xos à l’adresse https://investisseurs.xostrucks.ou sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gouv. Ces documents identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont faits. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, et Xos n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Xos ne donne aucune garantie quant à la réalisation de ses attentes.

