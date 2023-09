Tacton stellt neue Funktionen zur Systemkonfiguration und Layoutplanung vor und erweitert damit die CPQ-Funktionen für B2B-Hersteller

CHICAGO und STOCKHOLM, Schweden, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton , der führende CPQ-SaaS-Partner für Hersteller zur Vereinfachung des Verkaufs in komplexen Konfigurationen, hat heute zwei neue Funktionen angekündigt, die den Branchenstandard neu definieren sollen: Systemkonfiguration und Layoutplanung. Diese Erweiterungen von Tacton CPQ ermöglichen es Herstellern, komplexe Konfigurationen zu rationalisieren und Lösungen mühelos zu visualisieren.



Konfigurieren Sie alles mit Tacton CPQ System Configuration

System Configuration von Tacton ermöglicht es Herstellern von großen, komplexen Lösungen wie HLK-Systemen, Produktionslinien, Anlagenlayouts, elektrischer Infrastruktur, Windkraft- und Solaranlagen und mehr, komplexe Konfigurationsherausforderungen zu meistern.

Die Konfiguration umfangreicher Systeme innerhalb eines einzigen Produktmodells kann zu potenziellen Leistungsproblemen führen. Mit System Configuration gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das System teilt die Konfigurationsprobleme in kleinere, miteinander verbundene Knoten auf, so dass die Vertriebsmitarbeiter sie neu anordnen und umgestalten können, ohne dass die Gesamtkonfiguration des Systems beeinträchtigt wird. Dieser Durchbruch ermöglicht nicht nur effiziente Configure-to-Order-Prozesse, sondern gewährleistet auch eine leistungsstarke Konfigurations-Engine, unabhängig von der Komplexität.

„Mit der Vorstellung unserer fortschrittlichen Systemkonfigurationsfähigkeiten gibt Tacton den Herstellern die ultimative Lösung an die Hand, um die komplexesten Konfigurationsherausforderungen zu meistern und gleichzeitig Spitzenleistungen zu erbringen“, so Andreas Edlund, Global Product Manager for System Configuration bei Tacton. „Mit dieser Innovation ermöglichen wir es den Herstellern, so präzise, effizient und schnell wie nie zuvor zu konfigurieren. Das ist ein entscheidender Faktor für die Optimierung von CPQ-Prozessen.“

Schnelleres Anbieten und Gewinnen von Geschäften durch visuelle Layout-Pläne mit Tacton CPQ Layout Planning

Zusätzlich zu System Configuration, das seit August 2023 verfügbar ist, wird Tacton ab Oktober 2023 Layout Planning einführen. Layout Planning von Tacton ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, ein visuelles Layout von Geräten und Systemen zu erstellen und dabei Konfigurationen ohne zusätzliche CAD-Software oder technische Beteiligung anzupassen. Es wird erwartet, dass die Anwender der Layoutplanung den Angebotsprozess erheblich beschleunigen, indem sie die manuelle Übergabe reduzieren und dem Kunden visuelles Layout-Feedback geben, was zu höheren Gewinnraten führt.

Für Kunden, die vernetzte Maschinen oder Systeme in einer Fabrikhalle oder einem Industriegebiet benötigen, ist die Anpassung der Konfigurationen an die bestehenden räumlichen Gegebenheiten ein obligatorischer Teil des Angebotsprozesses. Layout Planning erweitert die bestehenden visuellen Konfigurationsmöglichkeiten von Tacton und ermöglicht CPQ-Anwendern die visuelle Positionierung und Ausrichtung von Komponenten der Konfiguration durch einfache Drag-and-Drop-Aktionen.

Benutzer können Konfigurationen an spezifische räumliche Bedürfnisse und Anforderungen anpassen, sei es uneingeschränkt, in vordefinierten Positionen oder basierend auf hochgeladenen 2D-Grundrissen von bestehenden Gebäuden und Umgebungen. Außerdem können Komponenten visuell verbunden werden, um Längeninformationen für entsprechende Verbindungsprodukte wie Kabel oder Schläuche abzuleiten.

„Mit der Erweiterung unseres Portfolios für visuelle Konfigurationen setzt Tacton einen neuen Standard in der Art und Weise, wie Kunden während des Kaufprozesses ihre Anlagen am Grundriss der Kundenfabriken und -werkshallen präsentieren können“, so Marco Lang, Global Product Manager for Visualization Solutions bei Tacton. „Unsere Layoutplanungsfunktion ist ein strategischer Sprung nach vorn, der Herstellern eine nahtlose Synchronisation zwischen Konfiguration und Layoutplanung ermöglicht. Diese Synergie wird die Art und Weise, wie Hersteller Layoutpläne visualisieren und optimieren, revolutionieren und ihnen einen Vorteil in einem hart umkämpften Markt verschaffen.“

Für weitere Informationen über Tacton und seine marktführende Konfigurationstechnologie:

Über Tacton

Tacton ist ein führendes SaaS-Unternehmen, dem Hersteller auf der ganzen Welt vertrauen. Tacton Trusted Configuration vereinfacht den Vertrieb für Hersteller von komplexen Produkten. Die „Configure, Price, Quote“-Software von Tacton wurde von Gartner im Magic Quadrant für CPQ Application Suites als „Leader“ eingestuft und ist für seine fortschrittlichen Produktkonfigurations- und Visualisierungsfunktionen bekannt. Die Gründer von Tacton leisteten Pionierarbeit bei der computergestützten Produktkonfiguration, die heute die Grundlage für Tacton CPQ und CAD Design Automation bildet. Seit 1998 vertrauen Kunden auf der ganzen Wlet wie ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem und Yaskawa auf Tacton. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago (USA) und Stockholm (Schweden) und verfügt über regionale Niederlassungen in Karlsruhe, Warschau (Polen) und Tokio (Japan). Folgen Sie Tacton auf LinkedIn und X (früher Twitter) .