Une fresque murale d’une artiste d’Akwesasne a été dévoilée sur le pont de la voie maritime

AKWESASNE, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les employés et le comité de direction de la Corporation du pont international de la voie maritime, Ltée (CPIVM) sont heureux d’annoncer le dévoilement d’une magnifique fresque murale au quai nord du pont international de la voie maritime, créée par l’artiste d’Akwesasne, Kirby Thompson. Intitulée Nous, le peuple (Onkwakiòh:kwa en Mohawk), représente des générations de Mohawks d’Akwenasne (peuple d’Akwenasne) et souligne l’évolution de la crosse, nommé « jeu du Créateur », profondément ancré dans les racines des collectivités mohawks d’Akwesasne depuis les années 1700.





Née à Akwesasne, Kirby Thompson est une artiste en art mural de 23 ans. Son parcours artistique débute à SUNY à Postdam, où elle s’inscrit dans le programme de studio d’artiste. C’est là que sa passion pour les projets d’envergure et d’art mural prend naissance. Ses œuvres embellissent les murs de l’Université SUNY à Postdam, les bureaux administratifs de la CPIVM à Kawehno:ke (île Cornwall), Akwesasne ainsi qu’au quai historique au pont des Trois Nations qui relie le Canada, Akwesasne et les États-Unis.

La collaboration de Kirby avec la CPIVM est issue d’un poste saisonnier de préposée à l’entretien en 2022. C’est à cette époque qu’on a découvert son talent exceptionnel de muraliste. Parmi les contributions artistiques de Kirby à la CPIVM, citons la conception du logo Chaque enfant compte pour les t-shirts que les employés de la CPIVM portent pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et la magnifique fresque ornant le bureau de l’administration de la CPIVM. Actuellement, la collaboration de Kirby se traduit par un poste de préposée au péage à la CPIVM.

Comme élaboré dans le livre Tewaarathon (Lacrosse) Akwesasne’s Story of our National Game (l’histoire de notre sport national, la crosse), édité par le North American Indian Travelling College, la crosse représentait bien plus qu’un sport. Elle servait à régler d’importants différends qui ne pouvaient être autrement résolus en discutant. En outre, Akwesasne est réputée posséder une riche histoire dans la fabrication des crosses, lesquelles étaient non seulement l’expression de l’artisanat Mohawk, mais également une marchandise précieuse parmi plusieurs peuples autochtones jouant à la crosse dans le Nord-Est.

Kirby Thompson nous confie : « Je serai éternellement reconnaissante de l’occasion qui me permet de présenter mon art à ma collectivité, mais aussi aux collectivités environnantes ».

Natalie Kinloch, présidente du Conseil d’administration de la CPIVM et première dirigeante de La Société des ponts fédéraux Limitée, ajoute : « Nous sommes honorés de mettre en vedette les œuvres de Kirby, qui sont profondément ancrées dans l’histoire et la culture d’Akwesasne. Depuis la construction du pont international de la voie maritime, les membres de la collectivité d’Akwesasne et les employés de la CPIVM en ont toujours été les gardiens. Ce projet illustre notre engagement continu à célébrer et à reconnaître leur héritage et la richesse culturelle de notre région. »





La fresque a officiellement été dévoilée lors d’une cérémonie ayant eu lieu le 25 septembre 2023 sur le trottoir du pont du chenal nord. Lors du dévoilement, Kelly Thompson était accompagnée des employés de la CPIVM, des membres de sa famille et des membres du Conseil d’administration de la CPIVM.

Pour en savoir plus sur les récents projets de Kirby Thompson, suivez-la sur son compte Instragram @kthomp_art.