Konica Minolta nommée chef de file des services d’impression gérés dans le rapport 2023 de Quocirca

MISSISSAUGA, Ontario, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta Canada Ltée (Konica Minolta) annonce aujourd’hui qu’elle a été nommée pour une troisième année consécutive chef de file des services d’impression gérés dans le rapport 2023 de Quocirca sur ces services. L’analyste de l’industrie a dégagé trois défis prioritaires dans la gestion de l’impression – les coûts, la sécurité et la durabilité – et décrit comment Konica Minolta se démarque dans chaque domaine.



Pour 37 % des répondants du rapport de Quocirca, le contrôle des coûts était considéré comme le principal défi en gestion de l’impression. La solution de Konica Minolta : un modèle de tarification flexible qui s’adapte aux préférences de paiement de la clientèle. Le rapport souligne que l’entreprise simplifie, rationalise et réduit les coûts d’impression, ce qui rend la facturation plus prévisible pour les clients.

L’expertise en cybersécurité et l’expertise en TI étaient aussi des grandes priorités pour 45 % des organisations au moment de choisir un fournisseur de services d’impression gérés. Le rapport de Quocirca souligne que la philosophie de Konica Minolta sur le milieu de travail connecté et futé mène à l’offre de services impartis de surveillance et de gestion des appareils et des systèmes d’impression, ce qui comprend la gestion des profils de sécurité des appareils, la détection des vulnérabilités et des intrusions, et l’application des politiques d’impression. Il mentionne également la capacité de la solution bizhub SECURE d’aider les organisations à améliorer leurs mesures de sécurisation du matériel et de protection par mot de passe, ainsi que l’utilisation de la technologie BitDefender par les solutions bizhub SECURE Platinum et SECURE Ultimate.

La réduction de l’impact environnemental, un avantage distinctif reconnu de Konica Minolta, était importante pour 31 % des répondants. Le recours à un outil spécialement conçu pour l’évaluation environnementale du parc d’imprimantes a été noté : comme il mesure la consommation d’énergie des appareils et l’utilisation des consommables, il peut mettre en évidence des occasions de réduire le gaspillage. Par ailleurs, le rapport mentionne que l’établissement de règles d’impression permet d’économiser des ressources.

Quocirca a également révélé que les organisations tendent à demander davantage de services de TI à leurs fournisseurs de services d’impression gérés, comme l’impression infonuagique et des outils favorisant la productivité et la collaboration au travail. Le rapport note d’ailleurs le fait que Konica Minolta peut agir comme fournisseur unique de services d’impression gérés et de services de TI. On y indique en effet que l’offre de Konica Minolta pour un milieu de travail connecté et futé comprend un vaste éventail de solutions pour faciliter le virage numérique des clients, et que ses solutions de travail hybride dépassent le cadre de l’impression en incluant des solutions de gestion des documents et des processus. Enfin, Konica Minolta répond à la demande de services d’impression infonuagique dans un milieu de travail connecté et futé au moyen de son logiciel-service infonuagique Dispatcher Paragon pour une gestion centralisée de l’impression.

« Cette reconnaissance par Quocirca de notre place de chef de file dans ce domaine témoigne de notre capacité à fournir des services de TI intégrés en tant que partenaire fiable des milieux de travail numérique, se réjouit Chris Bilello, vice-président du développement des solutions d’affaires de Konica Minolta. Les services d’impression gérés sont devenus la pierre angulaire des processus documentaires infonuagiques sécurisés, qui sont à la base des modèles de travail flexibles et à distance, et la riche offre de Konica Minolta – solutions numériques et d’impression, IdO, intelligence artificielle et réalité augmentée – a aidé les entreprises à relever les défis cités par Quocirca dans leur transition vers des milieux de travail connectés et futés. »

Téléchargez le rapport 2023 sur les services d’impression gérés de Quocirca ici *.

*en anglais seulement.

Au sujet de Konica Minolta Canada

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

La durabilité reste un moteur important de l’entreprise. C’est pourquoi Konica Minolta Inc. figure pour une sixième année au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

