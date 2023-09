Air France-KLM lance son plan d'actionnariat salarié

Paris, le 28 septembre 2023

Air France-KLM lance un plan mondial d’actionnariat salarié

Air France-KLM (PARIS : AF) annonce son intention de lancer "Partners for the future", une opération d'actionnariat salarié proposée à environ 75.000 salariés éligibles dans 20 pays. Cette opération a pour objectif de renforcer le lien entre le groupe Air France-KLM et ses collaborateurs en leur permettant d'être associés durablement aux objectifs, performances et succès futurs du Groupe.

L'offre "Partners for the future" est déployée en Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, République Tchèque, France, Polynesie française, Allemagne, Hongrie, Inde, Italie, Ile Maurice, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Singapour, Espagne, Royaume-Uni, États Unis. Environ 95% des effectifs du Groupe Air France-KLM auront ainsi la possibilité de participer.

Les actions proposées seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital, portant sur un maximum de 3 % du capital social d’Air France-KLM. Cette opération fait usage des 34ème et 35ème résolutions de l’Assemblée générale du 7 juin 2023.

L'offre est proposée dans le cadre du plan d'épargne d’entreprise (PEE), du plan d’épargne de groupe (PEG) et du plan d'épargne groupe international (PEGI) mis en place au sein du groupe Air France-KLM.



Le Directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith, a déclaré : « C’est une grande fierté de lancer ce plan mondial d’actionnariat salarié qui témoigne de notre volonté de reconnaître l’engagement de nos collaborateurs au service de l’entreprise. Avec ce plan, nous leur proposons d’être associés toujours plus étroitement à l’évolution du Groupe, à ses perspectives et au partage de la valeur que nous nous employons à créer collectivement.»



Modalités de l'opération

Les salariés éligibles auront la possibilité de souscrire à un prix décoté avec le bénéfice d'un abondement du groupe Air France-KLM. Le prix de souscription des actions sera égal à la moyenne arithmétique des cours de clôture de l'action Air France-KLM sur Euronext Paris constatés sur les 20 jours de bourse précédant sa date de fixation, diminuée d'une décote de 30%.

Les actions seront soumises à une période d'indisponibilité de 5 ans, sauf cas exceptionnels de déblocage anticipé autorisés dans le pays de souscription du salarié. Les actions seront souscrites par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou, dans certains pays, directement par les salariés. Les droits de vote afférents aux actions détenues dans le FCPE et en direct pourront être exercés directement par les souscripteurs.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission (Code ISIN: FR001400J770).

Calendrier indicatif de l'opération

Date de la décision fixant le prix de souscription : 7 novembre 2023

Période de souscription : du 13 au 24 novembre 2023

Augmentation de capital : 21 décembre 2023.





Ces dates sont données à titre indicatif et pourraient être modifiées en raison d'événements affectant le bon déroulement de l'opération.

Avertissement pour l'international

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d'actions Air France-KLM. En dehors de la France, l'offre est réservée aux bénéficiaires mentionnés dans ce communiqué et sera mise en place dans les seuls pays où une telle opération aura fait l'objet d'enregistrement ou d'une notification auprès des autorités locales compétentes, ou en considération d'une exemption à l'obligation d'établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l'offre. Ce communiqué n'est pas destiné aux pays dans lesquels l'offre reste soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Plus généralement, l'offre sera réalisée uniquement dans les pays où toutes les procédures d'enregistrement et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations nécessaires auront été obtenues.

