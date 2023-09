VIRBAC: résultat opérationnel courant avant R&D du premier semestre 2023 en légère amélioration en pourcentage du chiffre d'affaires

CHIFFRES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN

en millions € 2023 2022

restated 5 Évolution 2023/2022 Chiffre d’affaires 610,5 616,4 -1,0% Évolution à taux de change constants +0,4% Évolution à taux de change et périmètre constants1 +0,4% Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions2 109,9 117,4 -6,4% en % du CA - avant frais RDL et à taux constants 25,0% 24,6% en % du CA

en % du CA à taux constants 18,0%

18,4% 19,0%



Résultat opérationnel 108,5 115,5 -6,0% Résultat net consolidé 74,8 77,6 -3,6% Dont résultat net - Part du Groupe 75,0 77,5 Capitaux propres - Part du Groupe 898,5 820,0 +9,6% Cash net3 51,6 19,6 163,0% Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt4 132,4 138,3 -4,3%

1 l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent

2 le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions reflète le résultat courant retraité de l’impact des dotations aux amortissements des actifs incorporels issus des opérations d’acquisitions

3 le cash net correspond aux passifs financiers courants (72,8 millions €) et non courants (62,0 millions €) ainsi qu'à l'obligation locative liée à l'application d'IFRS 16 (34,7 millions €), minorés de la trésorerie et équivalents de trésorerie (221,0 millions €) tels que publiés dans l’état de la situation financière

4 le cash-flow opérationnel correspond au résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions (109,9 millions €) retraité des amortissements et dépréciations des immobilisations (21,0 millions €) ainsi que des éléments n’ayant pas d’impact en trésorerie (1,4 millions €)

5 impact non matériel de retraitement lié à l’amendement IAS 12 relatif aux actifs et passifs d’impôts différés - voir note complète dans le rapport financier semestriel

Les comptes ont été audités par les commissaires aux comptes, et examinés par le conseil d’administration en date du 26 septembre 2023. Le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission. Les comptes et la présentation détaillée des résultats semestriels seront disponibles sur le site corporate.virbac.com à compter du 6 Octobre.

A fin juin, notre chiffre d’affaires s’établit à 610,5 millions € contre 616,4 millions € en 2022, soit une évolution globale de -1,0%. Hors effets de change, le chiffre d’affaires reste stable à +0,4%, favorablement impacté par les augmentations de prix (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée et qui reflète la tendance du marché de la santé animale observée depuis près de douze mois.

Selon les zones géographiques, les dynamiques sont contrastées avec tout d’abord l’Europe où l'activité progresse de +2,7% à taux de change constants, principalement grâce à la contribution de la France et des pays de la zone Europe du Sud et malgré des ventes de vaccins chiens et chats en retrait, en raison de limitations temporaires de nos capacités de production sur le premier semestre. En Asie-Pacifique (+2,2% à taux constants), nos produits à destination des animaux d’élevage continuent d’alimenter notre croissance en Australie et en Nouvelle-Zélande alors que notre activité en Inde demeure relativement stable par rapport à 2022, année qui avait connu une très forte croissance. Les ventes en Chine sont en retrait, pénalisées par la faiblesse des ventes sur le premier trimestre. La zone Amérique latine apparaît en régression (-7,0% à taux constants), pénalisée par le recul d’activité notable de notre filiale au Chili (-33,4% à taux constants) en particulier sur les gammes antibiotiques et antiparasitaires qui souffrent d’un effet de base lié à l’arrêt de la distribution de notre principal produit antiparasitaire en juillet 2022. Hors Chili et à taux constants, l’évolution de l’activité est positive à +3,7%, soutenue par le Mexique, le Brésil ainsi que les pays d'Amérique Centrale et malgré le retrait des ventes de vaccins chiens et chats consécutif aux limitations temporaires de nos capacités de production. Enfin, l’activité de notre filiale en Amérique du Nord est en légère régression sur la période principalement expliquée par un effet de base et un déstockage de la distribution sur le premier semestre 2023.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’élève à 109,9 millions €, en retrait par rapport au premier semestre 2022 (117,4 millions €), soit une baisse d’1 point du ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires” qui s’établit à 18,0%. Après retraitement de l’impact de change défavorable, ce même ratio s'établit à 18,4% soit une légère érosion de -0,6 point en comparaison avec 2022. Cette érosion est principalement expliquée par une augmentation de nos frais de R&D (+6,4 millions € soit +1,0 point rapporté au chiffre d’affaires) en lien avec nos précédentes communications relatant de notre volonté d'accélérer nos investissements en la matière. A taux de change constants, le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions et avant R&D, est donc en amélioration d’environ +0,4 point sur la période, et ce malgré un marché de la santé animale en baisse, en volume, un effet ponctuel défavorable sur nos capacités de production de vaccins en animaux de compagnie, ainsi que les conséquences de la cyberattaque du mois de juin 2023.

Indépendamment des effets de la R&D, nos augmentations de prix nous permettent de compenser un léger effet de mix défavorable et ainsi d’améliorer notre marge brute sur coût matière en valeur relative. Nous observons également sur la période une baisse des coûts de transport ainsi que, dans une moindre mesure, des dépenses marketing externes en lien avec le phasing des lancements de produits. Ces éléments nous permettent de compenser la hausse des frais de personnel qui s’explique à la fois par l’impact de revalorisation des salaires mais aussi par le renforcement de nos effectifs dans les fonctions industrielles et commerciales.

Le résultat net consolidé s’établit à 74,8 millions €, en baisse de -3,6% par rapport au premier semestre 2022 (77,6 millions €). Comme expliqué ci-dessus, cette baisse s’explique principalement par le tassement des ventes et en conséquence du résultat opérationnel résultant aussi des efforts supplémentaires déployés en matière de R&D. De plus, notre résultat financier ressort positif à 0,9 millions €, en forte progression par rapport au premier semestre 2022 (perte de -8,1 millions € lié principalement à la dépréciation du peso chilien sur la période). Sur le premier semestre 2023, le profit généré par l'appréciation du peso chilien par rapport au dollar américain est compensé par la dépréciation de l'euro sur certaines devises telles que le peso mexicain.

Le résultat net - Part du Groupe s’établit à 75,0 millions €, soit une baisse de -3,2% par rapport au premier semestre de l’année précédente (77,5 millions €).

Sur le plan financier notre cash net s'élève à 51,6 millions € à fin juin 2023, contre 79,4 millions € à fin décembre 2022. Cette dégradation sur les six premiers mois de l’année s'explique, comme chaque année, principalement par la cyclicité de notre modèle de génération de cash; la génération de cash s’effectuant plutôt sur la deuxième partie de l’année. Cette situation a été accentuée sur la période par des baisses non-récurrentes du montant des créances clients factorisées, ainsi que du compte fournisseur.

À noter que, en septembre 2023, Virbac a obtenu de ses banques à l'unanimité, la prorogation d'échéance d'un an supplémentaire de la maturité de son contrat de financement syndiqué de 200 millions €, celle-ci est désormais fixée à octobre 2028.

Perspectives

En ligne avec notre communiqué du 3 juillet 2023, nous confirmons nos prévisions révisées avec une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants attendue dans une fourchette comprise entre 0% et 4% et un ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires” qui devrait se consolider entre 12% et 13% à taux de change constants.





PRÉSENTATION ANALYSTES – VIRBAC

Nous tiendrons une réunion analystes virtuelle le lundi 9 octobre 2023 à 14h15 (heure de Paris - CEST).

Informations pour les participants :

Lien d’accès au webcast : https://bit.ly/ 44bXlbi

Ce lien d’accès est disponible sur le site corporate.virbac.com, rubrique “communiqués financiers”. Il permet aux participants d’accéder au webcast en direct et/ou en archive.

Vous pourrez poser vos questions au format chat (texte) directement lors du webcast, ou après visionnage du replay à l’adresse courriel : finances@virbac.com.





Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.





Virbac : Euronext Paris - compartiment A - code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP

Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com

Pièce jointe