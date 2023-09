Ontex kondigt verkoop aan van bedrijfsactiviteiten in Pakistan

Aalst, België, 28 september 2023 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen in persoonlijke hygiëne, kondigt aan dat het een bindende overeenkomst heeft gesloten om zijn bedrijfsactiviteiten in Pakistan te verkopen aan ASAIA Holding FZ. De transactie omvat de fabriek en de activiteiten van Ontex in het land.

De bedrijfsactiviteiten van Ontex in Pakistan maken deel uit van de activiteiten van Ontex in opkomende markten, die als beëindigde bedrijfsactiviteiten werden geclassificeerd na de strategische beslissing in 2021 om ze af te stoten. Ontex streeft ernaar om de transactie, die onderworpen is aan de gebruikelijke voorwaarden, tegen eind 2023 af te ronden.

Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com



Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale ontwikkelaar en producent van hygiëneproducten en -diensten voor retailers en de zorgsector, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 7,500 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn , Facebook , Instagram en YouTube .

