Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats semestriels 2023

Charenton-le-Pont, le 28 septembre 2023

Résultats semestriels 2023

Bonne résilience des résultats dans un contexte de forte inflation

et de tension sur les matières premières

Profitabilité stabilisée de nos activités, dans un contexte de consommation incertain, notamment grâce aux économies de coûts de structure initiées en 2022

EBITDA 1 de + 8,1 M€ au 30 juin 202 3 comparé à + 7,6 M€ au 1 er semestre 202 2 (+ 0,5 M€)

Résultat net part du Groupe de + 5,1 M€ au 30 juin 2023, en progression de +2,6 M€

Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés du premier semestre 2023, approuvés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu ce jour. Les procédures d’audit ont été effectuées.

Fahd Khadraoui, directeur général de MBWS, déclare : « Pendant ce premier semestre 2023, le déploiement de notre politique tarifaire volontariste nous a permis d’atténuer partiellement l’effet de la forte inflation sur nos marges, même si celles-ci ont été diluées en pourcentage. De plus, l’ensemble des restructurations et projets d’économies de coûts initiés en 2022 commencent à porter leurs fruits et sont visibles notamment sur les résultats du cluster France et de la Holding.

Le contexte macroéconomique difficile perdure malheureusement, mais nous maintenons notre cap et nos axes de développement présentés lors de l’assemblée générale du 29 juin 2023, afin d’Investir pour Croitre Durablement. La force de nos marques stratégiques et locales, nos partenariats de distribution et nos offres de services industriels nous mettent en bonne position pour atteindre cet objectif, qui pourra se matérialiser notamment grâce à l’implication continue de nos équipes, que je tiens à féliciter vivement pour leur engagement sans faille. »

Compte de résultat simplifié du 1 er semestre 202 3

En M€, sauf BPA 30 juin 2022 30 juin 2023 Variation



2023 vs 2022 Chiffre d’affaires net (hors droits d’accises) 86,4 98,8 +14,3% Marge brute 34,4 36,2 +1,8 M€ Taux de marge brute 39,9% 36,6% -3,3 pts EBITDA 7,6 8,1 +0,5 M€ Résultat opérationnel courant 5,5 5,4 -0,1 M€ Résultat net part du Groupe 2,5 5,1 +2,6 M€ Résultat net par action 0,02 0,05

C hiffre d’affaires du 1 er semestre 202 3

Le chiffre d’affaires, hors droits d’accises, s’élève à 98,8 M€ au 1er semestre 2023, en hausse de 14,3% (hors effet change) par rapport au 1er semestre 2022. Cette amélioration provient essentiellement de la progression des ventes d’une partie de l’activité à l’international, ainsi que d’une bonne résilience de nos marques stratégiques en France, malgré un recul des volumes.

Le chiffre d’affaires du cluster France au 30 juin 2023 s’établit à 42,1 M€ en progression de +5,0% par rapport au 30 juin 2022, malgré un ralentissement continu du marché des spiritueux. Cette croissance du chiffre d’affaires est la traduction des revalorisations tarifaires pratiquées essentiellement depuis le 2ème trimestre 2023 ainsi que d’un effet de restockage chez certains distributeurs. William Peel, Berger et San José progressent en ligne avec les catégories. Marie Brizard et Sobieski sont impactées par le lissage de l’activité On Trade (restockage des clients avant l’été 2022) et aussi en Off Trade avec un décalage des promotions et l’arrêt de références en raison des ruptures verrières.

Le secteur du On Trade enregistre une progression de ses ventes grâce aux hausses de prix mais les volumes sont en baisse.

Cette évolution semestrielle positive des ventes du cluster France est à tempérer car le marché évolue défavorablement et la situation est toujours instable sur les chaînes d’approvisionnement des matières premières.

L’activité à l’international s’établit à 56,7 M€, en progression de 22,2 % (à taux de change constant) par rapport à 2022 ; celle-ci reflète des évolutions contrastées selon les zones :

la conquête de nouveaux marchés par la Lituanie, la Bulgarie et leurs zones export engendrant une belle progression des ventes,

une bonne activité en Espagne, tant sur les marques stratégiques que sur l’activité de sous-traitance, qui permet une forte croissance du chiffre d’affaires,

des difficultés sur certains marchés historiques (Canada, Australie, UK), notamment sur les marques Gautier et Marie Brizard, en lien avec le recul des catégories concernées (Cognac, liqueurs traditionnelles) et les réductions de stock des distributeurs locaux.

l’écoulement lent des stocks chez les distributeurs américains, ainsi que des pénuries de verre pour certaines références qui engendrent une baisse du chiffre d’affaires sur le semestre.

Résultats 1 er semestre 2023

Dans un contexte de forte inflation généralisée, le taux de marge brute s’établit à 36,6 % sur le 1er semestre 2023 contre 39,9% à fin juin 2022. Cette baisse de 3,3 points en 2023 reflète l’effet des fortes augmentations continues depuis le 2ème trimestre 2022 affectant les prix des matières et de l’énergie dont l’impact pèse sur la totalité des six premiers mois en 2023 malgré les augmentations de tarifs pratiquées.

L’EBITDA du 1er semestre 2023 s’est élevé à 8,1 M€, en augmentation de + 0,5 M€ (hors effet change) par rapport au 1er semestre 2022.

L’EBITDA du cluster France contribue à hauteur de 6,0 M€ pour le 1er semestre 2023, contre 5,0 M€ au 1er semestre 2022. Ceci reflète la matérialisation des bénéfices des économies de coûts de structure initiées en 2022, notamment à la suite à la réorganisation de la direction commerciale Grande Distribution France, ainsi que la bonne résistance du cluster face à la forte inflation.

Les entités du cluster International affichent un EBITDA de 4,1 M€ au 30 juin 2023, en recul par rapport au 1er semestre 2022, qui atteignait 5,6 M€. Cette dégradation est imputable notamment à MBWS International (activité d’export hors filiales) et Imperial Brands qui souffrent d’un marché de la vodka extrêmement concurrentiel et d’une catégorie Cognac fortement chahutée depuis le début de l’année. Ce recul n’est compensé que partiellement par les bonnes performances de l’Espagne et de la Bulgarie.

L’EBITDA du Groupe bénéficie également de la poursuite de réduction des coûts internes de la Holding qui s’améliorent de 1,1 M€.

EBITDA du 1 er sem estre 202 3 par cluster

En M€ 30 juin 2022 Croissance organique Effet de Change 30 juin 2023 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 5,0 0,9 - 6,0 +18,6% +18,6% International 5,6 (1,5) 0,0 4,1 -27,1% -27,0% Holding (3,0) 1,1 - (1,9) +35,8% +35,8% TOTAL GROUPE MBWS 7,6 0,5 0,0 8,1 +6,5% +6,7%

Le résultat net Part du Groupe s’élève à +5,1 M€ au 1er semestre 2023, en amélioration de +2,6M€ par rapport au 1er semestre 2022 qui intègre une provision pour charge exceptionnelle liée à la restructuration de la direction commerciale grande distribution en France.

Bilan au 30 juin 20 23

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 199,6 M€ au 30 juin 2023 contre 194,6 M€ au 31 décembre 2022 alors que l’endettement financier brut reste stable à 6,4 M€ au premier semestre 2023, de même que la trésorerie positive du Groupe à hauteur de 44,9 M€ au 30 juin 2023.

L’augmentation du poste stocks et en cours de + 4,6 M€ à 56,5 M€ au 30 juin 2023 reflète à la fois l’effet croissant de la forte inflation ainsi que la stratégie du Groupe de se doter d’un maximum de stocks de sécurité afin de faire face au mieux aux ruptures d’approvisionnement, lorsque cela est opérationnellement possible.

Perspectives

Après une année 2022 qui a démontré la résilience globale des marques et activités du Groupe face aux contraintes de disponibilité et d’inflation, les effets des ruptures d’approvisionnement avec des baisses de volumes amorcées au 4ème trimestre 2022 se sont également fait sentir au cours du 1er semestre 2023, notamment en France.

Les hausses de tarifs pratiquées en 2022 et courant 2023, qui visaient à amortir les augmentations très significatives et persistantes du coût des intrants (notamment l’énergie, les matières liquides et les matières sèches - en particulier la verrerie) ne permettent pas à ce stade de maintenir constant le taux de marge commerciale de nos activités.

Le Groupe continue donc à suivre au plus près l’élasticité de la demande des consommateurs face aux hausses de prix pratiquées, et s’attache à maintenir sa capacité d’adaptation, malgré ces difficultés.

Pour certains pays plus sensibles à ces éléments, tels que la France où les marchés de nos marques stratégiques sont concentrés, matures et orientés à la baisse, la visibilité est limitée pour cette fin d’année 2023.

Malgré cette situation instable qui perdure depuis près de 3 ans, le Groupe continuera à fournir ses meilleurs efforts pour maintenir la croissance annuelle de ses résultats par les effets conjugués des réorganisations, des économies de coûts de structure et de l’amélioration progressive de la profitabilité de nos activités via une rigueur commerciale et opérationnelle, tout en maintenant une approche prudente quant aux perspectives commerciales à court et moyen terme.

Calendrier financier

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023 : 29 septembre 2023 Publication du Chiffre d’affaires à fin septembre 2023 : 26 octobre 2023



ANNEXES États financiers consolidés semestriels 202 3

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 30.06.2023 30.06.2022 Chiffre d'affaires 116 955 105 995 Droits d'accises (18 192) (19 574) Chiffre d'affaires net de droits 98 763 86 421 Achats consommés (62 578) (51 978) Charges externes (13 617) (11 872) Charges de personnel (13 894) (14 013) Impôts et taxes (835) (953) Dotations aux amortissements (2 936) (3 072) Autres produits d'exploitation 1 834 1 887 Autres charges d'exploitation (1 387) (899) Résultat opérationnel courant 5 350 5 521 Autres produits opérationnels non courants 1 440 2 055 Autres charges opérationnelles non courants (1 489) (5 152) Résultat opérationnel 5 300 2 424 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 59 29 Coût de l'endettement financier brut (124) (96) Coût de l'endettement financier net (65) (67) Autres produits financiers 115 956 Autres charges financières (123) (593) Résultat financier (74) 296 Résultat avant impôt 5 226 2 720 Impôt sur les résultats (120) (196) Résultat net des activités poursuivies 5 106 2 524 Résultat net des activités abandonnées ou cédées - - RESULTAT NET 5 106 2 524 Part du groupe 5 102 2 511 dont résultat net des activités poursuivies 5 102 2 511 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées Participations ne donnant pas le contrôle 4 13 dont résultat net des activités poursuivies 4 13 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) 0,05 € 0,02 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) 0,05 € 0,02 € Résultat net part du groupe par action (en €) 0,05 € 0,02 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) 0,05 € 0,02 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 111 856 360 111 825 601 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 111 856 360 111 825 601

Bilan

Actif (en milliers d'euros) 30.06.2023 31.12.2022 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 Immobilisations incorporelles 77 174 77 847 Immobilisations corporelles 26 665 26 932 Actifs financiers 1 007 1 146 Actifs d'impôts différés 4 009 3 781 Total actifs non courants 124 558 124 410 Actifs courants Stocks et en-cours 56 519 51 934 Créances clients 39 181 43 523 Créances d'impôt 1 023 734 Autres actifs courants 10 222 10 468 Instruments dérivés courants 281 114 Trésorerie et équivalents de trésorerie 44 892 47 495 Total actifs courants 152 118 154 268 TOTAL ACTIF 275 676 278 678 Passif (en milliers d'euros) 30.06.2023 31.12.2022 Capitaux propres Capital 156 786 156 786 Primes 72 815 72 815 Réserves consolidées et autres réserves (26 477) (25 529) Réserves de conversion (8 586) (8 520) Résultat consolidé 5 102 (945) Capitaux propres (part du groupe) 199 640 194 607 Participations ne donnant pas le contrôle 79 333 Total capitaux propres 199 719 194 940 Passifs non courants Avantages au personnel 1 747 1 769 Provisions non courantes 2 582 2 540 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 2 079 2 218 Autres passifs non courants 1 568 1 518 Passifs d'impôts différés 179 139 Total passifs non courants 8 155 8 184 Passifs courants Provisions courantes 4 513 5 417 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 602 641 Emprunts à court terme 3 698 3 702 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 38 344 36 694 Dettes d'impôt 230 1 932 Autres passifs courants 20 403 26 899 Instruments dérivés courants 13 269 Total passifs courants 67 803 75 554 TOTAL PASSIF 275 676 278 678

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30.06.2023 30.06.2022 Résultat net total consolidé 5 106 2 524 Amortissements et provisions 1 580 4 930 Résultats de cession et résultats de dilution 18 (51) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 6 704 7 403 Charge (produit) d'impôt 120 196 Coût de l'endettement financier net 63 67 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 6 887 7 666 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) 607 (10 473) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (5 270) (7 497) Impôts versés (2 317) 3 716 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (93) (6 588) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 858) (1 412) Diminution des prêts et avances consentis 116 2 733 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles - 2 872 Incidence de variation de périmètre (116) - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (1 858) 4 193 Augmentation de capital - 19 Emission d'emprunts 37 159 Remboursement d'emprunts (360) (791) Intérêts financiers nets versés (11) (67) Variation nette des financements court terme (55) 525 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (389) (155) Incidence de la variation des taux de change (263) 1 778 Variation de la trésorerie (2 603) (772) Trésorerie d'ouverture 47 496 54 169 Trésorerie de clôture 44 893 53 397 Variation de la trésorerie (2 603) (772)





1 EBITDA = EBIT + amortissements + provisions hors actif circulant

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire. Les données financières présentées sont individuellement arrondies.

