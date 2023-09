La Société des ponts fédéraux Limitée annonce l’achèvement du projet de réfection du pont Blue Water plus tôt que prévu

POINT EDWARD, Ontario, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des ponts fédéraux Limitée (la SPFL) est fière d’annoncer l’achèvement de l’important projet de réfection du pont Blue Water plus tôt que prévu sur la première travée du pont. Les travaux devaient initialement se terminer le 5 octobre, mais les deux travées seront pleinement fonctionnelles le 3 octobre 2023, soit plus tôt que prévu. L’engagement ferme de La SPFL d’assurer la sécurité et l’efficacité des ponts s’est une fois de plus avéré grâce à l’achèvement avec succès de ce projet plus tôt que prévu.



Commencé plus tôt cette année, ce projet s’articulait autour une panoplie d’améliorations importantes permettant d’améliorer l’intégrité structurale du pont. Ces changements comprenaient le renforcement de la poutre transversale et le remplacement des plaques d’appui, le remplacement des joints de dilatation, la réparation et l’imperméabilisation du tablier en béton, suivis de la réfection de l’asphalte de la partie canadienne de la travée en direction des États-Unis.

« Rien ne nous réjouit plus que de dévoiler la nouvelle travée du pont fraîchement rénovée », déclare Natalie Kinloch, première dirigeante de la SPFL. « Tout le mérite de cet achèvement plus tôt que prévu revient à notre équipe talentueuse, à nos employés compétents et à nos partenaires engagés. Leurs efforts extraordinaires ont permis d’exécuter les travaux à temps et avec un souci de la plus haute qualité, et d’offrir des ponts sécuritaires aux usagers du pont. »

La SPFL souhaite exprimer sa gratitude aux usagers du pont pour leur patience et leur compréhension durant les travaux. La Société est heureuse de vous accueillir à nouveau sur un pont fonctionnel dans les deux directions, promettant une expérience améliorée pour l’usager.

Pour plus de facilité et de commodité, la SPFL suggère l’utilisation du programme de péage prépayé ConneXion, qui offre un paiement automatisé rapide du péage dans toutes les voies. Pour vous inscrire, visitez pontsfederaux.ca/conneXion/. Les usagers peuvent également synchroniser leur transpondeur ConneXion avec leur compte du système Edge Pass pour obtenir des avantages supplémentaires.

Restez à l’affût des conditions du trafic en temps réel en visitant la page Web Trafic de la SPFL ou suivez @BlueWaterBridge sur Twitter pour des nouvelles fréquentes.

Information complémentaire :

Alexandre Gauthier

Spécialiste sénior en communication

La Société des ponts fédéraux Limitée

communications@pontfederaux.ca

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à gérer la Société de la façon la plus rigoureuse possible de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

