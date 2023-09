LACROIX : Premier semestre 2023 : Une progression soutenue du chiffre d’affaires (+14,6%).

28/09/2023

Premier semestre 2023 :

Une progression soutenue du chiffre d’affaires (+14,6%)

Bonne résistance de la rentabilité

dans un contexte inflationniste :

Résultat opérationnel en hause de 11,2%

Forte progression du résultat net : +44,1%

Confirmation des objectifs annuels malgré une conjoncture

plus incertaine en Amérique du Nord

Maintien du cap fixé par le plan Leadership 2025

en millions d’euros S1 2023



S1 2022 Variation Chiffre d’affaires 387,8 338,4 +14,6% EBITDA courant 20,7 19,3 +7,1% en % du chiffre d’affaires 5,3% 5,7% -38 pb Résultat opérationnel courant 8,8 8,3 +6,0% en % du chiffre d’affaires 2,3% 2,4% - 18 pb Résultat Opérationnel 8,1 7,3 +11,2% Résultat financier (3,7) (3,0) Impôts sur les résultats 0,2 (0,7) Résultat net consolidé 4,6 3,5 +29,2% Résultat net, part du Groupe 5,6 3,9 +44,1%

Forte croissance de l’activité semestrielle

Au premier semestre 2023, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires de 387,8 millions d’euros (M€), en hausse de 14,6%. Cette progression soutenue, obtenue intégralement par croissance interne, résulte d’une forte dynamique commerciale et d’une normalisation des conditions d’approvisionnement en composants électroniques, conjuguées à un effet de base favorable sur le premier trimestre 2023.

À taux de change constant, la croissance du Groupe s’établit à 14,2% sur les six premiers mois de l’exercice.

Tassement ponctuel de la rentabilité opérationnelle en lien avec le mix d’activité

Sur la période, l’EBITDA courant1 de LACROIX ressort à 20,7 M€, contre 19,3 M€ un an plus tôt, matérialisant une marge d’EBITDA courant à 5,3% (-38 points de base par rapport au premier semestre 2022). Ce tassement de la rentabilité opérationnelle reflète notamment l’évolution du mix d’activité, marquée par une forte contribution du pôle Electronics à la hausse du chiffre d’affaires semestriel.

Activité Electronics

S’affichant à 294,9 M€ sur la période, l’activité Electronics a enregistré une trajectoire de croissance soutenue, à +18,8%, malgré le manque à gagner (de l’ordre de 4 à 5 M€) entraîné par l’arrêt ponctuel de trois sites suite à l’attaque cyber du mois de mai. Les secteurs Industrie, Automotive et Avionics ont profité d’une demande client bien orientée et de l’introduction de nombreux nouveaux programmes.

Sur la période, l’EBITDA courant de l’activité Electronics ressort à 13,6 M€, contre 11,9 M€ un an auparavant. Le taux de marge, qui s’établit à 4,6% (contre 4,8%), a été impacté par la hausse des coûts de l’énergie et l’inflation salariale non totalement répercutée aux clients. Cette dernière a été amplifiée par l’impact (-1,3 M€) chez LACROIX Electronics North America de la forte appréciation du peso mexicain.

Activité City

L’activité City a progressé de 4,3% au premier semestre, à 53,6 M€. Elle reste portée par l’excellente performance de l’Éclairage Public (+28% sur le semestre) qui profite des exigences accrues d’économies d’énergie, en France comme à l’international​, où l’exécution du contrat belge de modernisation de l’infrastructure routière en Flandre se poursuit.

Après une perte de 0,9 M€ au premier semestre 2022, la marge d’EBITDA courant de l’activité City est revenue à l’équilibre. Cette évolution résulte des plans d’actions mis en place, conjugués, en particulier sur le segment Signalisation, à l’application progressive des formules de révision de prix des contrats pluri-annuels dans un contexte de prix plus normatif d’approvisionnement des matières premières.

Activité Environment

Avec un chiffre d’affaires de 39,3 M€, l’activité Environment est en hausse de 1,2% au premier semestre grâce à une réaccélération au deuxième trimestre (+5,9%) alimentée par tous les segments, dont les Smart Grids et l’Eau à l’international.

L’EBITDA courant s’inscrit à 7,6 M€ contre 8,2 M€ un an plus tôt, faisant ressortir les investissements humains et R&D pour soutenir la croissance de l’activité (investissements), tout en préservant une marge toujours élevée, à 19,4% sur le premier semestre 2023.

Hausse de 44,1% du résultat net part du Groupe

Après prise en compte de l’augmentation des amortissements, notamment +0,4 M€ liés à la construction de l’usine de Symbiose, le résultat opérationnel courant de LACROIX s’établit à 8,8 M€ sur la période, représentant 2,3% du chiffre d’affaires, soit une quasi-stabilité du taux de marge (2,4% au premier semestre 2022). De son côté, le résultat opérationnel progresse de 11,2%, à 8,1 M€.

Le résultat net de l’ensemble consolidé (+29,2%, à 4,6 M€) intègre un solde fiscal positif (+0,2 M€), provenant de l’activation d’impôts différés. La hausse des intérêts minoritaires soutient le résultat net part du Groupe, qui ressort à l’issue du premier semestre 2023 à 5,6 M€ contre 3,9 M€ un an plus tôt, soit une forte hausse de 44,1%.

Une situation financière maîtrisée

Avec l’intégration du résultat net de l’exercice, les capitaux propres se sont renforcés, de 193,9 M€ fin 2022 à 195,9 M€ au 30 juin 2023. Dans le même temps, l’endettement net du Groupe est passé de 138,8 M€ à 144,8 M€, faisant ainsi ressortir un gearing quasiment stable, à 74% (contre 72% fin 2022). Ce niveau demeure bien en-deçà du plafond de 80% annoncé dans le cadre de Leadership 2025.

Malgré la forte hausse de l’activité, l’évolution du BFR reste sous contrôle (-5,4 M€), reflétant des situations contrastées : les stocks sont en hausse au niveau des activités City et Environment, en lien avec une saisonnalité défavorable, mais en baisse côté Electronics, après les surstockages de 2022 entraînés par les tensions d’approvisionnement.

Confirmation des objectifs malgré une conjoncture plus incertaine en Amérique du Nord

À l’issue de ce solide premier semestre, marqué par une activité très dynamique et une bonne résistance de la rentabilité, la seconde moitié de l’exercice s’est ouverte dans un environnement à la fois riche en opportunités et plus contraint.

LACROIX bénéficie d’une bonne visibilité sur la grande majorité de ses métiers grâce à une demande soutenue pour ses solutions et équipements. Les moteurs de croissance restent ainsi clairement identifiés sur les activités City et Environment. La première profite de tendances très favorables en Éclairage Public ainsi que d’une reprise des projets sur le pôle Traffic. La seconde affiche un carnet de commandes bien orienté grâce à une dynamique toujours solide sur les Smart Grids (dont HVAC) et l’eau à l’international.

De son côté, l’activité Electronics profite de la nette amélioration des conditions d’approvisionnement depuis le deuxième trimestre 2023. En EMEA, où la majeure partie du manque à gagner lié à la cyber attaque devrait être rattrapé au second semestre, elle reste portée par une demande dynamique en provenance des marchés Industrie, et désormais Avionics, dont le redressement amorcé fin 2022 s’annonce durable. Malgré un ralentissement attendu sur S2 sur les segments automotive et HBAS, le Groupe anticipe ainsi sur le second semestre 2023 de solides performances commerciales et opérationnelles pour l’activité Electronics dans la zone EMEA.

Point de vigilance toutefois, LACROIX Electronics North America (ex-Firstronic) est aujourd’hui confronté à une concomitance de plusieurs facteurs. L’activité fait face à une hausse de ses coûts, notamment salariaux, en lien avec la forte appréciation du peso mexicain et à une perte de productivité, résultant de la quasi-saturation des capacités de production. LACROIX a adressé cette situation en déployant un plan d’actions prévoyant notamment l’ouverture d’une seconde usine à Juarez (Mexique), dès le premier trimestre 2024.

Par ailleurs, le mouvement social en cours chez trois grands constructeurs américains réduit la visibilité sur l’évolution de la demande automobile outre-Atlantique sur le 2ème semestre.

Dans l’intervalle, le Groupe demeure confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers pour 2023. Le chiffre d’affaires est toujours attendu supérieur à 750 M€ à périmètre constant, soit une hausse d’au moins 6%. En termes de rentabilité, l’objectif d’un EBITDA courant supérieur à 50 M€ demeure atteignable, toutefois conditionné à la confirmation de la demande clients chez LACROIX Electronics North America sur le 2ème semestre.

A plus long terme, le Groupe entend maintenir le cap des objectifs fixés dans le cadre du plan Leadership 2025. Sur des marchés portés par des tendances durables (augmentation des usages électroniques, exigences environnementales, relocalisation de la production…), LACROIX reste confiant dans sa capacité à poursuivre sa stratégie de montée en valeur en renforçant son leadership technologique, ses positions géographiques stratégiques et son efficience industrielle.

Le Groupe confirme ainsi tous les objectifs financiers annoncés à horizon 2025, en particulier les cibles de chiffre d’affaires (800 M€) et de marge d’EBITDA (environ 9%).

1 L’EBITDA courant est un indicateur alternatif de performance, défini comme le résultat opérationnel courant augmenté d’une part des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles, incorporelles, ainsi que celles liées aux droits d’utilisation, et d’autre part des charges de rémunération liées à des actions (IFRS 2) et/ou à l’atteinte d’objectifs post-intégration d’entités nouvellement acquises.

