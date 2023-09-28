業內領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Hawaiian Electric Industries, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師 – HE

紐約, Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2019 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 16 日（含上述兩日）期間（「集體訴訟期」）購買了 Hawaiian Electric Industries, Inc. (NYSE: HE) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 10 月 23 日。



影響：若您在集體訴訟期內購買了 Hawaiian Electric 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Hawaiian Electric 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18336 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 10 月 23 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和／或誤導性陳述及／或未能披露如下事項：(1) Hawaiian Electric 的野火預防和安全協議與程序，不足以應對其表面上所設計的挑戰；(2) 因此，儘管知道野火對毛伊島帶來的風險程度，該公司安全協議與程序的不足使毛伊島面臨毀滅性野火的更高風險； 以及 (3) 因此，該公司的公開陳述在所有相關時間都存在重大虛假和誤導性。訴訟稱，在市場了解真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Hawaiian Electric 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18336 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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