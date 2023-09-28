領先投資者權益律師事務所 ROSEN 鼓勵 Leslie’s, Inc. 投資者在對 LESL 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

紐約, Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2021 年 2 月 5 日至 2023 年 7 月 13 日期間（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）購買了 Leslie’s, Inc. (NASDAQ: LESL) 證券的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 11 月 7 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Leslie's 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Leslie's 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18988 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任原告代表，請務必於 2023 年 11 月 7 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功紀綠的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) Leslie's 增長是由於客戶過度購買產品以備化學品短缺時囤積所致；(2) 這種銷售膨脹了收入和盈利，並不反映持久且可持續的需求或財務增長；(3) Leslie's 利用化學品短缺，鼓勵客戶囤貨，因為 Leslie's 無法「保證」未來化學品的供應；(4) 任何銷售放緩並非過去季節性的正常現象，而是由於先前的過度囤積。訴訟聲稱，當市場得悉真實詳情時，投資者遭受了損失。

如欲加入 Leslie's 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18988 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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