El rapero dominicano El Alfa, "El Rey del Dembow", firma un acuerdo multimillonario con Sound Royalties antes del lanzamiento de su nuevo álbum y su gira por varias ciudades

MIAMI, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, El Alfa anuncia la firma de un acuerdo multimillonario de ocho cifras con Sound Royalties, una subsidiaria de GoDigital Media Group y la principal firma financiera de la industria musical durante casi una década. Después de evaluar varias ofertas de importantes actores de la industria, Alfa se decidió por Sound Royalties debido a su estrecha relación con su equipo y el largo historial de la empresa en proporcionar financiamiento bien estructurado y a precios razonables a creativos musicales.



El Alfa es un rapero dominicano también conocido como "El Rey del Dembow", un género musical que se inspira en las raíces de los ritmos de baile jamaiquinos. Con ocho álbumes en su haber y más de 22 millones de oyentes mensuales solo en Spotify, El Alfa tiene sus miras puestas en su continuo crecimiento. El 19 de octubre de 2023, Alfa tiene programado lanzar su último proyecto, El Rey Del Dembow, al que considera su "álbum más importante hasta la fecha". La música incorporará diferentes melodías junto con ritmos africanos y de conga, fusionando otras culturas en el género Dembow que popularizó y llevó a la radio mainstream.

"Me he estado comunicando con Sound Royalties durante años, y finalmente llegó el momento adecuado para que trabajemos juntos. El mejor consejo que recibí fue de Alex Heiche y su equipo, que me dijeron que registrara y organizara mis flujos de regalías y que, pase lo que pase, no vendiera", recuerda El Alfa. "Fue porque no vendí que ahora puedo aprovechar mi catálogo anterior para invertir en mi futuro. Este financiamiento multimillonario será fundamental para seguir construyendo mi legado y consolidar mi influencia en el espacio de la música latina. Además, es fundamental para promocionar y comercializar mi música, lanzar nuevas oportunidades de carrera y lanzar más trabajos a través de mi propio sello discográfico, El Jefe Records".

Sound Royalties se especializa en financiamiento de regalías para creativos musicales, sellos independientes, editores y distribuidores. En su décimo año, la compañía ofrece una solución de financiamiento para creativos musicales que nunca pone en riesgo la propiedad de sus derechos de autor y permite un flujo constante de regalías. Este modelo redefinió las finanzas musicales, ya que la industria nunca había visto este tipo de modelo antes. La empresa trabaja con creativos musicales en 16 países y en todos los géneros, y notablemente en los géneros latinos y crossover, ha colaborado o trabajado con artistas como Pitbull, Alejandra Guzmán y DJ Khaled.

"Conocer y trabajar con El Alfa a lo largo de los años ha sido increíble. Su innovación y dedicación a su oficio son contagiosos", dice Alex Heiche, CEO y fundador de Sound Royalties. "Alfa ha creado su propio legado en la comunidad de la música latina, siendo pionero en su propio estilo de música Dembow y construyendo sobre eso a través de colaboraciones con algunos de los mejores artistas de la industria. Es un honor ser el socio financiero que ha elegido para financiar su crecimiento continuo en los próximos años".

El Alfa iniciará una gira por varias ciudades este otoño, comenzando con un concierto agotado en el Madison Square Garden el 21 de octubre de 2023.

Acerca de Sound Royalties

Fundada en 2014, Sound Royalties, LLC es una pionera en el financiamiento de música en todos los tipos de flujos de regalías. La compañía abrió el camino a un nuevo tipo de acceso a financiamiento, empoderando a profesionales de la industria de la música en sus proyectos, sin tomar nunca la propiedad de sus derechos de autor y permitiendo un flujo constante de efectivo en lugar del 100% de recupero. Gracias a su enfoque amigable para los artistas y financieramente sólido, Sound Royalties se ha convertido en el proveedor de servicios de financiamiento de música más grande de la industria, con representantes en todo el mundo.

Sound Royalties ha trabajado con miles de profesionales de la industria de la música, desde artistas emergentes y estrellas en ascenso hasta ganadores del GRAMMY, así como distribuidores de música, editores y sellos discográficos en todos los géneros. La compañía trabaja con cientos de miles de canciones y reproducciones que incluyen créditos de Selena Gomez, Ariana Grande, Bad Bunny, Alicia Keys, Don Omar, Ozuna, Nicky Jam, Eliel Lind, El Alfa, Smokey Robinson y muchos más. Obtén más información en https://soundroyalties.com. Sound Royalties es una subsidiaria de GoDigital Media Group, un conglomerado multinacional dedicado a inspirar la felicidad mediante la conexión de la comunidad, el contenido y el comercio en puntos de pasión del consumidor.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9bab55e-c5f6-4124-81d3-b38efc810716