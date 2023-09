Alation annonce une série de conférences revAlation 2023 à Londres, Chicago et Sydney

REDWOOD CITY, Californie, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc. , société de veille des données , a annoncé aujourd'hui les détails de sa série de conférences mondiales annuelles, revAlation . La série 2023 comprend trois conférences qui se dérouleront respectivement à Londres (du 10 au 12 octobre), Chicago (les 23 et 24 octobre) et Sydney (le 9 novembre).



Des cadres et directeurs produits du Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), de GKN Aerospace Engines , d'ITV , de Kellogg’s , de Kroger, de Sallie Mae, de Sainsbury’s, de The Very Group , d'Alation et bien d'autres réaliseront des présentations au cours de plus de 30 sessions. Les intervenants exploreront ce qui les attend prochainement dans le domaine de la veille des données , de l' IA générative , la gouvernance des données et l' analyse en libre-service à la transformation pour le cloud . Les participants bénéficieront d'un accès exclusif à une formation pré-conférence, des examens de certification, des ateliers et la découverte de nouveaux produits. revAlation donne aussi aux leaders d'opinion dans les domaines de l'entreprise, de l'analyse et de l'ingénierie qui font évoluer leurs programmes de données la possibilité de créer des liens et d'échanger des idées avec une communauté mondiale de leaders en données.

« Je suis impatiente de participer à revAlation chaque année car cela me donne l'opportunité de rencontrer nos clients et partenaires en personne, ainsi que de discuter de leurs défis et d'avoir un rapide aperçu de leurs projets de produits », explique Chantelle Robertson , responsable de la gouvernance des données chez Domain. « Il s'agit d'un forum inestimable pour en apprendre directement davantage sur le déploiement des toutes dernières innovations, comme l'IA générative et la transformation pour le cloud. On en repart avec des idées nouvelles et des pratiques optimales qui feront avancer notre entreprise. »

« revAlation est la série de conférences idéale pour les experts des données et les innovateurs déterminés à faire converger la culture pilotée par les données. Elle leur permet de partager les meilleures pratiques, mettre en lumière les toutes dernières innovations et débattre des questions difficiles », a déclaré Satyen Sangani , PDG et co-fondateur d'Alation. « Nous sommes impatients de lier notre communauté mondiale et de faire progresser notre secteur par l'apprentissage et le réseautage. »

Les points saillants des conférences incluent :

Discours liminaires : écoutez les cadres d'Alation et les dirigeants de la Commonwealth Bank of Australia, de GKN Aerospace Engines, d'ITV, de Kellogg’s, de The Very Group et Seth Stephens-Davidowitz, scientifique des données de renom, détailler la valeur d'une prise de décision pilotée par les données .

écoutez les cadres d'Alation et les dirigeants de la Commonwealth Bank of Australia, de GKN Aerospace Engines, d'ITV, de Kellogg’s, de The Very Group et Seth Stephens-Davidowitz, scientifique des données de renom, détailler la valeur d'une . Sessions de groupe sur les produits et entreprises : découvrez les meilleures pratiques pour saisir l'opportunité de l'IA générative, évaluer la maturité de votre entreprise vis-à-vis des données, adopter une approche fédérée de la gouvernance des données qui priorise les individus, et plus encore.

découvrez les meilleures pratiques pour saisir l'opportunité de l'IA générative, évaluer la maturité de votre entreprise vis-à-vis des données, adopter une approche fédérée de la gouvernance des données qui priorise les individus, et plus encore. Ateliers : participez à des ateliers techniques couvrant une large variété de sujets et niveaux d'expertise.

participez à des ateliers techniques couvrant une large variété de sujets et niveaux d'expertise. Data Radicals Awards : reconnaissez les individus qui mènent la charge pour favoriser la culture des données et transformer leurs entreprises, et le monde, grâce aux données.

reconnaissez les individus qui mènent la charge pour favoriser la culture des données et transformer leurs entreprises, et le monde, grâce aux données. Parrains et partenaires de revAlation : rapprochez-vous de fournisseurs de services et technologies comme Acceldata, Anomalo , BigEye, Data Meaning, DQLabs, Fivetran, Immuta , Lightup , Monte Carlo , Sigma Computing, Snowflake et Soda .



Dates et lieux de revAlation 2023 :

Londres, Royaume-Uni : du 10 au 12 octobre au etc.venues County Hall

Chicago, États-Unis : les 23 et 24 octobre au Venue SIX10

Sydney, Australie : le 9 novembre au Museum of Contemporary Art



Pour tout complément d'information sur la série de conférences, et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Web de revAlation 2023 ( https://revalation.alation.com/ ) et suivez les toutes dernières annonces sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données , permettant les analyses en libre-service , la transformation pour le cloud et la gouvernance des données . Plus de 500 entreprises bâtissent leur culture des données et améliorent la prise de décisions pilotées par les données avec Alation, dont Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce et Virgin Australia. Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à quatre reprises. L'entreprise a aussi fait partie des Best Workplaces™ dans le secteur des technologies et des Best Workplaces™ pour les femmes au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni en 2022 et en 2023. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com .