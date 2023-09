最新的全球研究發現，人們在疼痛時比以往任何時候更容易感到被社會排斥

最新版 Haleon 疼痛指數 ( Haleon Pain Index ) 發現,近半 (49%) 疼痛病患感到羞恥 [1][2]

42% 的疼痛病患感到孤獨,三分之一的疼痛病患感到非常孤獨(基於加州大學洛杉磯分校 ( UCLA ) 孤獨量表) [3]

32% 生活在疼痛中的受訪者害怕自己會被人評判

女性、有色人種和 LGBQ + 群體受影響最嚴重

與嬰兒潮世代相比,Z 世代更容易感到被人忽視



倫敦, Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一項針對來自 18 個國家的 18,097 名受訪者進行的新研究發現,儘管 COVID-19 的影響提高了全球健康意識,但社會對疼痛者的容忍度正逐漸下降。

由消費者健康公司 Haleon 編制的第五版 Haleon 疼痛指數 (Haleon Pain Index, HPI)[1] 顯示,在後疫情時代的社會,人們更容易評判而非寬容疼痛病患,近半 (49%) 疼痛病患感到因疼痛而羞恥,近三分之一 (32%) 疼痛病患害怕自己會因疼痛而被評判。

過去十年來,這項全球指數一直堅持探索疼痛對人們生活的真正影響。今年的研究發現,相比較 2014 年編制的第一版疼痛指數,如今,疼痛的社會和情感影響增長了近 25%,全球範圍內因日常疼痛引起的羞辱和社交孤立現象也日益嚴重。42% 的受訪者表示,他們在疼痛時經常感到孤獨。全球各地的疼痛病患都開始出現了嚴重的孤獨感,感到非常孤獨的疼痛病患在中國大陸的受訪者中佔比 38%,在澳洲的受訪者中佔比 33%,在英國的受訪者中佔比 32%.這與世界衞生組織[4]就孤獨和社交孤立對公共健康的影響發出的警吿及於 2023 年春季指出的「孤獨流行病」 (the Loneliness Epidemic)[5] 恰恰相符。

Linda Papadopoulos 博士,心理學家兼作家,評論道:「日常的疼痛是一個很容易被忽視或輕視的健康問題。很多人都沒有意識到,它的影響可能比症狀本身更嚴重。由於他人缺乏同理心或者遭受區別對待而造成的孤獨感和心理健康影響只會愈來愈嚴重。作為一個社會,在一個對這些問題愈來愈冷漠的世界中,我們需要培養同理心和理解他人的能力。」

HPI 還發現,在社會中已經遭遇偏見、歧視和排斥的人受到的來自這些對疼痛的冷漠態度的影響最為嚴重。

58% 的女性受訪者 稱她們的疼痛遭到了區別對待、不被相信或遭到歧視。而僅 49% 的男性受訪者有相似的感受。有此感受的受訪者比例在來自印度 (74%)、沙特阿拉伯王國 (KSA) (74%)、巴西 (74%) 和中國大陸 (61%) 的女性中最高。

59% 的有色人種受訪者 稱他們的疼痛遭到了區別對待、不被相信或遭到歧視。而僅 48% 的白人受訪者有相似的感受。有此感受的受訪者比例在來自巴西 (71%)、波蘭 (64%) 和美國 (64%) 的有色人種受訪者中最高,而在英國,這一比例為 60%。

44% 的 LGBQ+ 群體受訪者害怕其他人會因其疼痛而對他們產生刻板印象。而僅 32% 的異性戀者有相似的感受。有此感受的受訪者比例在來自印度 (61%)、美國 (54%)、加拿大 (49%) 和澳洲 (48%) 的 LGBQ+ 群體受訪者中最高。



研究同時還發現,人們在感受疼痛的方式上存在明顯的代溝,這表明較為年輕的疼痛病患可能更難將自己的疼痛吿知他人或得到治療。

70% 的 Z 世代受訪者 稱他們的疼痛遭到了區別對待、不被相信或遭到歧視。而僅 40% 的嬰兒潮世代受訪者有相似的感受。有此感受的受訪者比例在來自印度 (80%)、美國 (79%)和英國 (74%) 的 Z 世代受訪者中最高。

45% 的 Z 世代受訪者稱對他們而言,向他人表示自己正感到疼痛是一種禁忌。而僅 35% 的嬰兒潮世代受訪者有相似的感受。

然而,雖然老一代人更容易向他人表達自己的疼痛並獲得治療,但他們在網上獲取健康相關資訊時卻最被邊緣化。年齡在 75-84 歲間的受訪者中,有 45% 表示,他們很難在網上獲得這些健康資訊,因為他們對於如何在互聯網上尋找相關資訊沒有信心。而在所有受訪者中,有這一感受的受訪者比例僅有 33%。

受訪者一致認為,人們需要對疼痛有更加個性化且富有同理心的觀點。超過三分之二 (68%) 的受訪者認為,更多的同理心有助於減少偏見和排斥,並且真正改善他們在疼痛時的感受。同時,69% 的受訪者表示希望醫生和 62% 的受訪者表示希望藥劑師 能夠接受更好的培訓,以了解不同病人的不同疼痛情況。

Lisa Jennings,Haleon 全球非處方類藥物主管稱:「雖然人們普遍經歷過疼痛,而且它往往會給很多人帶來孤獨感和恥辱感,但疼痛對不同人群造成的影響卻大有不同,往往最邊緣化的群體受到的影響最為嚴重。我們的目標是打破這些障礙,讓每個人——無論年齡、種族、族裔、性別、性取向、殘疾與否或其他因素——都能夠獲得更高的日常健康質量。HPI 表明,透過轉變觀念和圍繞疼痛管理進行溝通,我們將可以減輕疼痛的社會和情感影響。這也是我們透過多個項目,例如我們正在全球範圍內向醫護人員推出的 #ListenToPain 倡議,採取行動的原因所在。」

Haleon 的 #ListenToPain 項目支持醫護人員改善與病患間的溝通,並幫助他們根據病患的個人情況針對性地與他們討論疼痛問題。#ListentoPain 提供了五種描述人們對疼痛管理不同的態度和行為的特徵檔案,幫助醫護人員根據病患情況量身制定治療方法。透過持續的護理,真正理解對疼痛如何隨時間發展,就意味着疼痛管理策略能夠不斷發展,並在長期內更加有效。

編輯備註

關於 Haleon 疼痛指數 (Haleon Pain Index) 研究

Haleon 疼痛指數 (Haleon Pain Index, HPI) 是由 Edelman Data x Intelligence (DXI) 開展的一項具有全球代表性的專有縱向社會研究。該研究旨在為經歷過疼痛的人們發聲,並對疼痛的演變狀況進行評估。該研究主要捕捉疼痛對人們的日常生活、健康、感受、情緒、動機和行為造成的感知影響,以人的體驗為中心。在第五版中,該研究評估了有效疼痛治療的健康包容性障礙。第五版研究收集了來自 18 個國家的 18,000 多位受訪者的看法。

HPI 第五版追蹤了以下市場:澳洲、巴西、加拿大、中國、哥倫比亞、法國、德國、印度、意大利、沙特阿拉伯王國 (KSA)、馬來西亞、墨西哥、波蘭、南非、西班牙、瑞典、英國和美國。

受訪者年齡組被分為如下幾個世代:

Z 世代: 年齡在 18-26 歲間的受訪者

年齡在 18-26 歲間的受訪者 千禧世代: 年齡在 27-42 歲間的受訪者

年齡在 27-42 歲間的受訪者 X 世代: 年齡在 43-58 歲間的受訪者

年齡在 43-58 歲間的受訪者 嬰兒潮世代 1*: 年齡在 59-66 歲間的受訪者

年齡在 59-66 歲間的受訪者 嬰兒潮世代 2*: 年齡在 67-77 歲間的受訪者

年齡在 67-77 歲間的受訪者 沉默世代:年齡在 78-84 歲間的受訪者

1* 現在,Haleon 疼痛指數 (HPI) 首次收集了來自以下四個主要市場的專家、全科醫生 (GP)、藥劑師和護士的意見:澳洲、德國、沙特阿拉伯和美國。在此第一版中,我們透過一份用時 15 分鐘的訂製線上問卷收集了 600 多位專家(平均每個市場 150 位專家*)的見解,探究了他們對疼痛的看法、他們作為醫護人員所面臨的挑戰及他們在推動正向變革時能發揮的作用。

2* 我們在美國訪談的對象包括醫生和護士;在澳洲和沙特阿拉伯,訪談對象主要是醫生和藥劑師;在德國,接受訪談的主要是藥劑師和藥劑師助理。

關於 Listen To Pain

#ListenToPain 是 Haleon 發起的一項全球性倡議,旨在幫助醫護人員最大限度地利用他們與病患接觸的時間,以便更好地了解病患的疼痛體驗,從而為病患設計適當的治療方案。#ListenToPain 位於 Haleon Health Partner,一個面向醫護人員的專用數碼平台上,提供了一系列用於更好地與病人互動、評估疼痛和取得成果的實用工具。這些提供給藥劑師的工具和資源能幫助他們更好地了解病患的疼痛,並引導他們與病患就疼痛管理進行溝通。

與 #ListentoPain 有關的更多資訊及其全部資源可在 www.haleonhealthpartner.com 找到。

關於 Haleon

Haleon (LSE / NYSE: HLN) 是全球消費者健康領域的領導者之一,其宗旨是以人性化的方式提供更好的日常健康服務。Haleon 的產品涵蓋五大類別:口腔健康,止痛,呼吸健康,消化健康及其他,維他命、礦物質及補品 (VMS)。其老牌產品,如 Advil、Sensodyne、Panadol、Voltaren、Theraflu、Otrivin、Polident、parodontax 和 Centrum 均建立在被廣泛接受的科學研究、創新和對人類的深刻理解上。

如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.haleon.com 。

___________________________________________________

