Sampo on julkaissut täydennyksen Mandatumin jakautumisesitteeseen

Sampo on julkaissut täydennyksen jakautumisesitteeseen, jonka Sampo on laatinut ja julkaissut Mandatum Oyj:n puolesta Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ja Mandatumin osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinkiin. Täydennysdokumentti sisältää tietoja henkivakuutuskannan luovutusta koskevasta liiketoiminnan kauppakirjasta, jonka Mandatum on solminut If Livförsäkringin AB:n Suomen sivuliikkeen kanssa. Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennyksen suomenkielisen version. Dokumentti on saatavilla aiemmin julkaistun jakautumisesitteen ja täydennysdokumenttien sekä niiden epävirallisten englanninkielisten käännösten ohella osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen.

Sammon 17.5.2023 järjestetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista osittaisjakautumisen kautta. Jakautumisessa Mandatum Holding Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyisivät selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle. Jakautumissuunnitelman mukaan Sammon osakkeenomistajat saisivat jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden osakkeen Mandatum Oyj:sta, joka perustettaisiin jakautumisen täytäntöönpanopäivänä, jonka odotetaan olevan 1.10.2023.

