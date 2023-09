Uponor Oyj, Pörssitiedote, 29.9.2023 klo 9.50

Uponor Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Uponor Oyj on luovuttanut yhteensä 27 587 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kahdelle avainhenkilölle ansaintajaksolta 2020–2022 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu 15.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakkeet on luovutettu 28.9.2023. Luovutuksen jälkeen Uponor Oyj:llä on hallussaan 373 685 omaa osaketta.

Uponor on tiedottanut osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista 16.12.2019 julkaistulla pörssitiedotteella. Uponor on tiedottanut 15.2.2023 julkaistulla pörssitiedotteella, että osakkeiden luovuttaminen tapahtuu kahdessa erässä. 20.2.2023 luovutettiin ensimmäinen erä osakkeita ansaintajaksolta 2020–2022 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

