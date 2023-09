Un estudio de Economist Impact encargado por Temenos muestra que la banca está, gracias al auge de las finanzas integradas, adquiriendo dimensiones más manejables

GINEBRA, Suiza, Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los bancos deben sacar partido de las tecnologías disruptivas y crear las suyas propias o participar activamente en los ecosistemas digitales existentes para mantenerse en el centro del universo bancario, según un estudio global de Economist Impact, encargado por Temenos, en el que se encuestó a 300 bancos de todo el mundo.



El informe, « Banca de dimensiones manejables: ¿Pueden los bancos crear un verdadero ecosistema con finanzas integradas? » concluye que las empresas de pagos y los disruptores de la tecnología y el comercio electrónico compiten con los bancos con soluciones de finanzas integradas. Esta situación, a la que se suman las crecientes expectativas de los consumidores de productos y servicios mejores y más personalizados, está obligando a los bancos a evaluar el papel que desempeñan y cómo deben adaptarse.

Cerca de cuatro de cada cinco (79%) encuestados coinciden en que la banca se «integrará» en la vida de los consumidores y en las cadenas de valor de las empresas. Uno de cada cinco bancos encuestados espera que su modelo de negocio evolucione en los próximos años para ofrecer la banca como servicio (BaaS) a las marcas y a las fintech, y permitir la integración de las finanzas en sus propios productos y servicios. Prácticamente la mitad desea conservar la experiencia de cara al consumidor y actuar como un auténtico ecosistema digital por sí mismos.

Jonathan Birdwell, director global de políticas y perspectivas de Economist Impact, afirma: «Según las previsiones, las nuevas tecnologías y las exigencias de los clientes son las dos tendencias que más afectarán a la banca en los próximos cinco años. Para mantener su conexión directa con el consumidor, los bancos están reconociendo que deben convertirse en verdaderos ecosistemas digitales. La centralidad del cliente también impulsará a los bancos a ofrecer propuestas bancarias sostenibles y ESG más integradas a sus clientes en el futuro».

Kanika Hope, directora de estrategia de Temenos, explica: «Los bancos no solo tienen que aprovechar su experiencia en nuevas tecnologías como la nube y la IA, sino también colaborar con las fintech y las empresas tecnológicas para ofrecer financiación integrada y crear ecosistemas digitales». Los argumentos a favor de la nube pública son cada vez más patentes: el 51% de los encuestados coinciden en que los bancos dejarán de ser propietarios de centros de datos debido al paso a la nube pública en los próximos cinco años. Además, en la lista de motivos —agilidad empresarial, eficiencia y seguridad— por los que los bancos están acelerando el cambio a la nube se ha añadido la preocupación por el medio ambiente».

El 63% de los encuestados considera que las nuevas tecnologías tendrán el mayor impacto en los bancos en los próximos cinco años, más que las demandas de los clientes y la cambiante normativa. «Si no dispone de tecnología moderna, las generaciones más jóvenes no realizarán operaciones bancarias con usted, no importa su antigüedad», señala el director general de un banco citado en el informe. El 71% de los encuestados afirma que la obtención de valor a partir de la IA será el factor diferenciador clave entre ganadores y perdedores, con una IA generativa en particular que el 75% de los encuestados espera que impulse la banca.

La colaboración con fintechs u otros proveedores de tecnología es clave a la hora de acceder a la experiencia en tecnologías emergentes. En este contexto, los ejecutivos bancarios encuestados prevén que las relaciones dentro del sector evolucionen en los próximos uno a tres años. El 44% de los encuestados cree que los bancos adquirirán participaciones mayoritarias en las fintechs y el 32% opina que se producirá una consolidación del mercado entre los bancos retadores en los próximos uno a tres años.

Economist Impact ha llevado a cabo un estudio, encargado por Temenos, para comprender las tendencias emergentes en el sector bancario. Este informe recoge los resultados de una encuesta mundial realizada a 300 ejecutivos de banca minorista, comercial y privada de Europa (25%), Norteamérica (23%), Asia-Pacífico (18%), Oriente Medio y África (17%) y Latinoamérica (17%). Los encuestados desempeñan diversas funciones profesionales, tales como TI, atención al cliente, finanzas, marketing y ventas, estrategia y desarrollo empresarial, y dirección general, entre otras. La mitad de los encuestados eran ejecutivos de nivel C. Economist Impact realiza esta encuesta por séptimo año consecutivo. El estudio también incluyó entrevistas con profesionales del sector con el fin de recabar más información.

