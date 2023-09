Une étude menée par Economist Impact pour Temenos montre que le secteur bancaire doit s'adapter technologiquement face à l'essor de la finance intégrée

GENÈVE, Suisse, 29 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les banques doivent exploiter les technologies perturbatrices et créer ou participer activement à des écosystèmes numériques afin de rester au cœur de l'univers bancaire, d'après une étude mondiale menée par Economist Impact pour le compte de Temenos, qui a sondé 300 banques à travers le monde.



Intitulé « Byte-sized banking: Can banks create a true ecosystem with embedded finance? » (Adaptation technologique du secteur bancaire : les banques peuvent-elles créer un écosystème véritable avec la finance intégrée ?), le rapport dévoile que les sociétés de paiement et les perturbateurs technologiques et de l'e-commerce font concurrence aux banques avec des solutions de finance intégrée. S'ajoutant aux attentes grandissantes des consommateurs pour des produits et services de meilleure qualité et plus personnalisés, cela oblige les banques à évaluer leur rôle et la manière dont elles doivent s'adapter.

Près de quatre répondants à l'enquête sur cinq (79 %) sont d'accord sur le fait que les services bancaires vont être « intégrés » dans la vie des consommateurs et les chaînes de valeur des entreprises. Selon l'enquête, une banque sur cinq s'attend à ce que son modèle d'affaires évolue au cours des prochaines années pour offrir des services BaaS (banking-as-a-service) aux marques et aux fintechs et permettre la finance intégrée au sein de leurs propres produits et services. Près du double de ces banques souhaitent conserver l'expérience de contact avec le consommateur et agir elles-mêmes en tant que véritables écosystèmes numériques.

Jonathan Birdwell, responsable mondial des politiques et insights chez Economist Impact, a déclaré : « Les nouvelles technologies et exigences des clients sont les deux principales tendances qui devraient affecter le secteur bancaire au cours des cinq prochaines années. Afin de conserver leur lien direct avec le consommateur, les banques reconnaissent qu'elles doivent devenir de véritables écosystèmes numériques. La centricité sur le client conduira également les banques à offrir davantage de propositions de services bancaires durables et ESG intégrées à leurs clients à l'avenir. »

Kanika Hope, directrice stratégique de Temenos, a commenté : « Les banques doivent exploiter l'expertise des nouvelles technologies comme le cloud et l'IA ainsi que collaborer avec les fintechs et les entreprises technologiques pour offrir la finance intégrée et bâtir des écosystèmes numériques. L'utilité du cloud public est de plus en plus évidente, 51 % des répondants étant d'accord sur le fait qu'au cours des cinq prochaines années, les banques ne posséderont plus de centres de données en raison de l'adoption du cloud public. Les préoccupations environnementales ont également rejoint la liste des raisons — agilité commerciale, efficacité et sécurité — pour lesquelles les banques accélèrent le passage au cloud. »

Les nouvelles technologies devraient avoir l'impact le plus fort sur les banques au cours des cinq prochaines années, plus que les exigences des clients et l'évolution de la réglementation, d'après 63 % des répondants. « Si vous n'avez pas de technologies modernes, les jeunes générations ne feront pas appel à vos services bancaires, indépendamment de votre ancienneté », d'après un PDG de banque cité dans le rapport. 71 % des répondants affirment que le déblocage de la valeur de l'IA constituera le différenciateur clé entre les gagnants et les perdants, en particulier avec l'IA générative qui devrait avoir un impact important sur le secteur bancaire d'après 75 % des répondants.

La collaboration avec les fintechs ou d'autres fournisseurs de technologies est essentielle pour accéder à l'expertise en technologies émergentes. Dans ce contexte, les cadres du secteur bancaire interrogés prévoient une évolution des relations au sein de l'industrie au cours des une à trois prochaines années. Tout de même 44 % des répondants à l'enquête pensent que les banques feront l'acquisition de participations majoritaires dans des fintechs et 32 % estiment qu'il y aura une consolidation du marché parmi les banques rivales dans un délai de un à trois ans.

À propos de cette recherche :

Economist Impact a mené une étude pour le compte de Temenos visant à comprendre les tendances émergentes dans l'industrie bancaire. Ce rapport présente les conclusions d'une enquête mondiale menée auprès de 300 cadres dans le secteur de la banque de détail, commerciale et privée englobant l'Europe (25 %), l'Amérique du Nord (23 %), l'Asie-Pacifique (18 %), le Moyen-Orient et l'Afrique (17 %), et l'Amérique latine (17 %). Les répondants occupaient des postes dans différents départements, notamment l'informatique, le service client, la finance, le marketing et les ventes, la stratégie et le développement commercial, ou encore la direction générale, parmi d'autres. La moitié des répondants étaient des cadres dirigeants. Economist Impact a mené cette enquête pour la septième année. La recherche comprenait également des entretiens avec des professionnels du secteur afin de recueillir des renseignements supplémentaires.

À propos de Temenos

