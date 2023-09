DNA Oyj: Muutos hallituksessa

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.9.2023 KLO 11.00

DNA Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vaihtuu. Tehtävää hoitanut Petter-Børre Furberg jää pois yhtiön hallituksesta 1. lokakuuta 2023 alkaen. DNA:n ainoa osakkeenomistaja on 29. syyskuuta 2023 päättänyt valita hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Jørgen C. Arentz Rostrupin ylimääräistä yhtiökokousta pitämättä.

DNA:n emokonserni Telenor kertoi elokuussa nimittäneensä Telenor Asiaa johtaneen Jørgen C. Arentz Rostrupin Telenor Nordicsin johtajaksi ja Telenor Nordicsia johtaneen Petter-Børre Furbergin Telenor Asian johtajaksi.

Osana uutta rooliaan Jørgen C. Arentz Rostrup ottaa hoitoonsa DNA:n hallituksen puheenjohtajan tehtävän 1. lokakuuta 2023 alkaen. Hän on toiminut tehtävässä myös aiemmin lokakuusta 2019 maaliskuuhun 2021.

Hallituksen jäseninä jatkavat Thomas Thyholdt ja Cecilie Heuch.

