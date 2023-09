Talenom Oyj, lehdistötiedote 29.9.2023 klo 11.00

Talenom ostaa espanjalaiset tilitoimistot Sant Cugat Consultingin ja Gesgal Asesoresin



Talenom Oyj on sopinut ostavansa kahden espanjalaisen tilitoimiston, Sant Cugat Consulting S.l.:n ja Gesgal Asesores S.l.:n, koko osakekannat. Yhtiöt siirtyvät osaksi Talenomia 1.10.2023. Sant Cugat Consulting toimii Barcelonan pohjoispuolella Sabadellin alueella ja Sant Cugat del Vallès’n kaupungissa. Gesgal Asesores toimii Galician alueella A Coruñassa. Molemmat yritykset tarjoavat kirjanpito-, palkanlaskenta- ja neuvonantopalveluita pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille.

Talenomille siirtyvä vuotuinen liikevaihto Sant Cugat Consultingista on noin 1,3 miljoonaa euroa ja Gesgal Asesoresista 0,5 miljoonaa euroa. Sant Cugat Consulting työllistää yhteensä 17 henkilöä ja Gesgal Asesores viisi henkilöä. Henkilöstö jatkaa Talenomin palveluksessa. Osakekaupoilla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuuden näkymiin.

Talenom yhdistää ainutlaatuisella tavalla ohjelmistokehityksen ja tilitoimistoalan osaamisen. Yhtiön tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin Suomessa ja Euroopassa.

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 17 % vuosina 2005–2022. Talenomin liikevaihto oli noin 102 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa reilu 1 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: investors.talenom.com/fi