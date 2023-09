Muutos Evli Oyj:n johtoryhmässä: Instituutioasiakkaista vastaava johtaja Mona von Weissenberg on nimitetty johtoryhmän jäseneksi

EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.9.2023 KLO 12.30 (EET/EEST)



Kauppatieteiden maisteri Mona von Weissenberg on nimitetty Evlin johtoryhmän jäseneksi 1.10.2023 alkaen. Von Weissenberg siirtyi Evliin loppuvuodesta 2022 EAB Group Oyj:n ja Evlin yhdistymisen myötä. Samalla Evlin johtoryhmän nykyinen jäsen ja ruotsin tytäryhtiön Evli Ab:n toimitusjohtaja Mikael Thunved jää pois Evlin johtoryhmästä 1.10.2023 alkaen. Thunved keskittyy jatkossakin Evlin ruotsin toimintojen kehittämiseen Evli Ab:n toimitusjohtajana.

"Olen iloinen voidessani toivottaa Monan tervetulleeksi konsernin johtoryhmän jäseneksi. Monalla on pitkä kokemus rahoitusalan eri tehtävistä, ja hän on tuonut arvokasta tietoa ja taitoa Evlin liiketoimintaan. Hän on arvostettu ja kokenut liiketoimintajohtaja, jonka kanssa kasvatamme liiketoimintaamme instituutioasiakkaiden keskuudessa entisestään. Olen myös mielissäni, että Mikael pystyy muutoksen myötä keskittymään entistä enemmän Evlin Ruotsin toimintojen kehittämiseen Evlin strategian mukaisesti”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kommentoi.

Evli Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 1.10.2023 alkaen:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Juho Mikola, talous- ja konsernihallinto

Mari Etholén, lakiasiat ja henkilöstöhallinto

Panu Jousimies, tuotanto ja arvopaperikauppojen toteutus

Kim Pessala, sijoitustuotteet ja -palvelut

Esa Pensala, yksityisasiakkaat

Mona von Weissenberg, instituutioasiakkaat





Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla, evli.com/sijoittajat.





EVLI OYJ





Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com





Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Pohjoismaiden paras rahastotalo1 ja Suomen johtava varainhoitaja2, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa3.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 16,8 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2023). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

1 Lipper Fund Awards 2023.

2 Morningstar Awards 2023 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Evli for the Best Fund House in Finland. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.

3 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2023.





