Jyske Bank A/S’ erhvervelse af PFA Bank A/S gennemføres med virkning fra 1. oktober 2023.

Transaktionen indebærer, at PFA Bank overgår fra at være en del af PFA-koncernen til at være et datterselskab af Jyske Bank. Som en del af aftalen vil Jyske Bank-koncernen forventeligt overtage administrationen og forvaltningen af PFA Invest i løbet af første halvår 2024, dog senest den 31. maj 2024.



Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, telefon +45 89 89 64 44

