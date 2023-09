MISE À JOUR – Programme gratuit de Formation sur la réduction des émissions de carbone pour aider les professionnels du secteur de l’immobilier et du bâtiment à prospérer dans un avenir à faible émission de carbone

TORONTO, 29 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à l’évolution rapide des réglementations, des attentes et de la demande croissante du marché pour les bâtiments à faible émission de carbone, le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCA) a établi un partenariat avec des associations industrielles de premier plan pour développer une formation gratuite sur les compétences en matière de faible émission de carbone à l’intention du secteur canadien du bâtiment. Premier en son genre au Canada, le programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone dotera les professionnels de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et de l’immobilier commercial, ainsi que les propriétaires et les exploitants de bâtiments, d’un langage commun et d’une compréhension des stratégies et des solutions en matière de faible émission de carbone, afin d’aider le secteur à tirer parti des occasions et des investissements dans le domaine de la construction à faible émission de carbone.

« Les besoins du secteur du bâtiment évoluent rapidement, ce qui accroît la demande de compétences en matière de construction à faible émission de carbone et de modernisation. L’industrie ne peut plus se permettre le statu quo où ces compétences ne sont pas intégrées et requises », explique Thomas Mueller, président et chef de la direction du CBDCA. « Le programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone a été conçu pour améliorer la collaboration entre les principales associations industrielles et pour accroître la portée de l’industrie afin de développer de manière efficace les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de solutions en matière de faible émission de carbone. Les entreprises qui améliorent les compétences de leurs employés bénéficieront d’un avantage concurrentiel sur le marché. »

Financé en partie par le gouvernement du Canada et offert gratuitement à l’industrie, le programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone a été élaboré par le CBDCA en partenariat avec l’Association canadienne de la construction (ACC), le Climate Risk Institute (CRI), l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC), la Building Owners and Managers Association (BOMA) et la Real Property Association of Canada (REALPAC), en consultation avec des chefs de file du secteur canadien de la construction. Ce programme complet comprend les principes fondamentaux des bâtiments à faible émission de carbone qui peuvent être appliqués aux nouvelles constructions et aux rénovations de bâtiments.

Personnalisés pour répondre aux besoins particuliers des professionnels du secteur, les différents cours du programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone couvrent des sujets tels que l’analyse de rentabilité des bâtiments à faibles émissions de carbone et des rénovations et la manière dont le carbone est pris en compte et mesuré par les codes et les réglementations en constante évolution au cours du cycle de vie d’un bâtiment, de la planification et de la conception à la construction, l’entretien et l’exploitation du bâtiment. Les cours du programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone seront lancés en octobre et seront offerts gratuitement jusqu’au 31 mars 2024. Ils n’exigent pas de formation préalable en matière de développement durable.

L’amélioration des compétences est synonyme de savoir-faire technique et de meilleure collaboration

On s’attend à ce que la construction et les rénovations de bâtiments à faible émission de carbone jouent un rôle important pour aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de faible émission de carbone pour 2030 et 2050. Selon une étude menée par le CBDCA et le Delphi Group, les investissements actuels du gouvernement et de l’industrie permettront d’élargir considérablement l’économie du bâtiment durable du Canada avec des projections d’une augmentation du PIB de 150 milliards de dollars et la création de 1,5 million d’emplois d’ici 2030. En plus d’accroître la main-d’œuvre, le secteur devra perfectionner ses compétences avec des connaissances et une formation sur la réduction des émissions de carbone pour répondre à la demande croissante de projets à faibles émissions de carbone.

Une série d’études sur la main-d’œuvre du CBDCA menées en 2019 et 2020 a révélé que les compétences techniques seules ne combleront pas l’écart de compétences. La recherche a mis en évidence la nécessité de renforcer la compréhension du rôle du carbone dans la conception, la construction et l’exploitation des bâtiments et de renforcer la collaboration et la communication entre les équipes de projet et les corps de métier. La création et l’utilisation d’un vocabulaire commun autour des concepts et des solutions en matière de faible émission de carbone ont été reconnues comme une composante nécessaire.

« Les bâtiments et projets de rénovation à faible émission de carbone nécessitent une collaboration plus complexe que les bâtiments traditionnels. Pour bon nombre de professionnels, il peut être difficile de se tenir au courant des dernières informations et compétences, de savoir par où commencer et de déterminer ce qui doit être privilégié ou ce qui vaut la peine d’être fait », explique Laurna Strikwerda, directrice au Conseil du bâtiment durable du Canada et chef de projet du programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone. « Il était très important pour nous de collaborer avec un échantillon représentatif de chefs de file du secteur du bâtiment qui comprennent les défis quotidiens des professionnels pour créer un programme accessible et qui peut profiter à toute personne intéressée à rester à l’avant-garde alors que le secteur de la construction passe à un avenir à faible émission de carbone. »

« Une main-d’œuvre qualifiée est la clé pour faire progresser l’économie verte et soutenir la croissance de l’industrie de la construction, affirme le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault. Dans le cadre de notre Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle, le Conseil du bâtiment durable du Canada fournira à des milliers de travailleurs une formation de pointe sur les pratiques durables de construction. C’est un grand plus pour les travailleurs canadiens. »

Aperçu du programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone : des concepts de base à la formation spécialisée

Le CBDCA offrira un cours de formation de base sur la réduction des émissions de carbone pour fournir aux professionnels de tous les secteurs une introduction aux concepts importants de la réduction des émissions de carbone. En cinq modules, ce programme aidera à établir une compréhension, une approche et un vocabulaire communs qui faciliteront la collaboration entre toutes les professions du secteur du bâtiment. D’autres partenaires proposeront des cours de formation sur la réduction des émissions de carbone adaptés à chaque profession, qui approfondiront les responsabilités quotidiennes distinctes et l’expertise unique de chaque groupe professionnel, comme suit :

L’atelier de formation sur la réduction des émissions de carbone destiné aux professionnels de l’architecture sera proposé d’abord le 3 octobre 2023 dans le cadre du Congrès sur l’architecture 2023 de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC). L’atelier en personne couvrira les compétences nécessaires pour soutenir les nouvelles constructions et les rénovations de bâtiments, y compris la compréhension du changement climatique, la conception respectueuse du climat et l’approche intégrative de la conception. Les versions en ligne de ce cours seront offertes à une date ultérieure.

Le cours sur les principes fondamentaux de la réduction des émissions de carbone, conçu pour les propriétaires d'immeubles et les professionnels de l'immobilier les domaines de l'aménagement, de l'investissement, de la gestion des actifs et de la gestion d'entreprise, fournira aux participants une compréhension pratique des concepts en matière de faible émission de carbone. L'Association des biens immobiliers du Canada (REALPAC) offrira un cours en personne sur trois jours, du 7 au 9 novembre 2023, de 13 h à 16 h. Ce cours traite de la comptabilité des GES, des normes, des cibles et des voies en ce qui touche les actifs et les portefeuilles, des technologies et des plans de transition en matière de faible émission de carbone, des rapports et de la vérification par des tiers.

Trajectoire menant à la carboneutralité : Décarbonation pour les exploitants de bâtiments explore les fondements de l'exploitation de bâtiments à faible émission de carbone, y compris la compréhension du rendement des bâtiments, les concepts et les stratégies de décarbonation, le rôle des exploitants de bâtiments dans la mise en œuvre, et des études de cas pertinentes. Ce cours sera offert en ligne en janvier 2024 par l'entremise de la Building Owners and Managers Association (BOMA) du Canada.

Le programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone destiné aux professionnels de la construction offre une introduction aux concepts de base des bâtiments à faible émission de carbone et à leur application à la construction. Le cours fournira aux professionnels de la construction des compétences et des connaissances opérationnelles pour rénover et construire des bâtiments à faible émission de carbone. L'Association canadienne de la construction (ACC) offrira le programme en ligne à compter de novembre 2023 par l'entremise de ses associations partenaires en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.

La formation sur la réduction des émissions de carbon destinée aux professionnels de l'ingénierie couvre les principes directeurs du développement à faible émission de carbone. Ce cours permettra aux apprenants d'acquérir des compétences et des connaissances en matière de prise de décisions collaborative, de conception, de construction, et d'exploitation pour rénover et construire des bâtiments à faible émission de carbone nécessaires pour un avenir en harmonie avec le climat. Le cours en ligne, proposé par le Climate Risk Institute (CRI), débutera en octobre 2023. Les séances en personne seront offertes à une date ultérieure.



Pour obtenir de plus amples informations ou pour vous abonner aux nouvelles relatives aux cours proposés dans le cadre du programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone, veuillez consulter le site lowcarbontraining.ca. La version française sera bientôt disponible.

Le programme de Formation sur la réduction des émissions de carbone est financé en partie par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada et dirigé par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCA)

