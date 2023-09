La Bourse Wolseley Canada pour les Autochtones franchit le cap des 150 000 $

BURLINGTON, Ontario, 29 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Bourse Wolseley Canada pour les Autochtones atteint le cap des 150 000 $ au cours de sa troisième année d’existence à soutenir des étudiants autochtones qui poursuivent des études postsecondaires.



Lancée en 2021 en partenariat avec Indspire dans le cadre de la Journée de la vérité et de la réconciliation chez Wolseley Canada, la Bourse pour étudiants autochtones s’inscrit dans le programme Bâtir un avenir meilleur. Elle offre un soutien financier aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis inscrits à temps plein ou à temps partiel dans des programmes collégial, universitaire, de métiers spécialisés, d’apprenti et de technologie.

« Il est important pour Wolseley de redonner aux communautés où nous travaillons et vivons », a déclaré Kim Forgues, vice-présidente des Ressources humaines chez Wolseley Canada. « Nous sommes convaincus qu’il est de la responsabilité de notre entreprise de contribuer à renforcer les communautés. Pour ce faire, il est notamment essentiel d’offrir aux jeunes la possibilité de démarrer leur carrière. Dans le cadre de ce programme de bourses, nous réfléchissons à l’histoire et à la manière dont nous pouvons mieux soutenir les jeunes Autochtones en leur assurant un avenir meilleur. »

Wolseley Canada verse chaque année 25 000 $ au fonds, montant égalé par le gouvernement du Canada pour un total de 50 000 $ annuellement.

Pour en savoir plus sur la Bourse Wolseley Canada pour les Autochtones ou pour faire une demande, consultez indspirefunding.ca. Les dates limites pour présenter une demande sont le 1er novembre 2023, et le 1er février 2024.

À propos de Wolseley Canada

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d’aqueduc, de protection contre l’incendie, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 établissements d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe – Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc , est le plus important distributeur de produits de plomberie et de chauffage et l’un des chefs de file de la fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de la Bourse de New York (NYSE: FERG) et à la cote de la Bourse de Londres (LSE: FERG).

