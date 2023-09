DÉKUPLE : RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2023

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2023

Progression de + 7,9 % du c hiffre d’affaires à 96 , 1 M€

Croissance de + 9 , 6 % de la m arge brute à 7 8 , 9 M€

Résilience de la rentabilité d’exploitation avec une marge d’EBITDA 1 à 13, 6 % malgré l’intensité des investissements

Résultat net part du Groupe à 5,0 M€, soit 6,4 % de la marge brute

Paris, le 29 septembre 2023 (18h00) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce ses résultats du premier semestre 2023.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe DÉKUPLE, déclare : « Dans un environnement économique complexe, nous réussissons à maintenir une trajectoire de croissance soutenue, en ligne avec notre plan « Ambition 2025 » qui vise à devenir leader du data marketing en Europe.

Sur le semestre, notre modèle diversifié démontre une fois encore sa résilience avec une progression de notre chiffre d’affaires de + 7,9 %, et de notre marge brute de + 9,6 %. Cette dynamique s’appuie sur la forte croissance de nos activités de Marketing Digital, qui représentent au premier semestre 58 % de notre chiffre d’affaires. Pour mémoire, ces activités représentaient 18 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2018.

Nous maintenons une rentabilité élevée avec un EBITDA de 10,7 M€, qui représente 13,6 % de la marge brute, et un résultat net part du Groupe de 5,0 M€, soit 6,4 % de la marge brute. En retrait par rapport à l’année précédente, ces résultats tiennent compte d’importants investissements, non seulement dans notre activité Magazines avec la poursuite d’investissements commerciaux significatifs malgré une conjoncture de la presse difficile, mais aussi dans notre activité de Marketing Digital avec les investissements de structuration nécessaires - renforcement des fonctions support et partners, en particulier en Conseil - pour sécuriser la croissance future. Ces évolutions sont partiellement compensées par l’amélioration des résultats de notre activité Assurances.

Spécialiste du data marketing, nous poursuivrons notre croissance en accompagnant les marques dans leurs besoins marketing (en conseil, agences et solutions), mais aussi en renforçant pour notre compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents (presse et assurances) grâce au maintien de nos investissements commerciaux.

La part du marketing digital dans nos activités va continuer à augmenter avec le développement de nos activités de conseil, la poursuite de la croissance des activités d’ingénierie et d’engagement marketing, et l’internationalisation croissante de nos offres.

Nous axons notre développement sur l’innovation marketing par la data et la technologie. Pour soutenir nos ambitions, nous disposons de solides moyens financiers et restons particulièrement attentifs aux opportunités de croissance externe, en France et en Europe, dans des domaines complémentaires à fort potentiel, comme nous avons pu le faire en septembre avec l’acquisition du Nouveau Bélier, agence conseil en stratégie publicitaire, experte du Retail,

Nos 1000 collaborateurs sont pleinement mobilisés pour poursuivre la croissance du Groupe au service de nos clients et partenaires, avec l’« Ambition 2025 » de devenir la référence européenne du data marketing. »

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Au premier semestre 2023, le Groupe DÉKUPLE enregistre une croissance solide tirée par l’expansion continue de ses activités de Marketing Digital, qui représentent 57,7 % du chiffre d’affaires consolidé contre 50,8 % il y a un an. Leur marge brute, en progression de + 35,9 %, est portée par le dynamisme du marché du data marketing et par l’attractivité croissante des offres multi-expertes en data marketing proposées par le Groupe au service de la performance business des marques.

Les activités à portefeuille maintiennent des investissements commerciaux significatifs afin de soutenir leur portefeuille d’abonnements générateurs de revenus récurrents. Dans une conjoncture difficile pour la presse, l’activité Magazines, en retrait de - 8,2 %, est impactée par la baisse du pouvoir d’achat des Français et l’augmentation des coûts d’acquisition. Parallèlement, l’activité Assurances consolide sa croissance par rapport à une base de comparaison élevée en 2022 qui avait été stimulée par le développement réussi de l’offre de complémentaire santé.

RÉSULTATS SEMESTRIELS

Le chiffre d’affaires consolidé2 s’établit à 96,1 M€, en croissance de + 7,9 % par rapport au premier semestre 2022, tandis que la marge brute3 est en hausse de + 9,6 % à 78,9 M€.

Dans un contexte d’investissements importants, l'EBITDA retraité s'élève à 10,7 M€, en retrait de - 14,7 % par rapport à l’année précédente, pour représenter 13,6 % de la marge brute semestrielle.

Le résultat opérationnel s’élève à 7,1 M€, soit 9,0 % de la marge brute semestrielle contre 13,4 % au premier semestre 2022. Cette évolution s’explique principalement par i) le maintien d’investissements commerciaux significatifs dans l’offre Magazines, ii) l’intégration dans les résultats des offres Marketing Digital des investissements de structuration nécessaires pour accompagner leur dynamique de forte croissance, et iii) les résultats négatifs de la filiale espagnole. En sens positif, la filiale ADLP Assurances confirme l’amélioration de sa rentabilité.

Après prise en compte de la charge d’impôt (2,2 M€), le résultat net consolidé atteint 4,9 M€ au premier semestre 2023, en baisse de - 28,7 % par rapport au premier semestre 2022.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 5,0 M€, représentant 6,4 % de la marge brute semestrielle.

(En M€) 1er Semestre 2023 1er Semestre 2022 Variation 2023/2022 Chiffre d'Affaires 96,1 89,1 +7,9% Marge Brute 78,9 72,0 +9,6% EBITDA Retraité 10,7 12,6 -14,7% En % MB 13,6% 17,5% Résultat Opérationnel Courant 7,1 9,7 -26,7% En % MB 9,0% 13,4% Résultat Opérationnel 7,1 9,7 -26,7% En % MB 9,0% 13,4% Charges / Produits financiers nets 0,1 (0,1) Charge d’impôt (2,2) (2,4) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (0,1) (0,3) Résultat net consolidé 4,9 6,9 -28,7% En % MB 6,2% 9,6% Résultat net part du Groupe 5,0 6,6 -23,9% En % MB 6,4% 9,1%

SITUATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2023

Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2023 progressent de + 0,4 M€ pour s’établir à 37,7 M€, contre 37,3 M€ au 31 décembre 2022, tenant compte principalement du résultat du semestre (+ 4,9 M€), de la distribution du dividende ordinaire versé en juin dernier (- 3,5 M€) et de l’impact des actions détenues en propre et des attributions gratuites d’actions (- 1,1 M€).

La trésorerie du Groupe au 30 juin 2023 s’élève à 58,4 M€ contre 58,5 M€ au 31 décembre 2022 et 40,2 M€ au 30 juin 2022. La dette financière s'élève à 46,8 M€, contre 50,9 M€ au 31 décembre 2022, et est constituée pour partie des engagements de rachat des participations des minoritaires dans les filiales du Groupe. Elle intègre également pour un montant total de 26,7 M€ des emprunts bancaires souscrits avant la crise à des taux d’intérêt favorables pour soutenir le développement du Groupe.

CROISSANCE EXTERNE

Le 19 septembre, DÉKUPLE a annoncé sa prise de participation majoritaire au capital de la société Le Nouveau Bélier, agence conseil en stratégie publicitaire, experte du Retail (cf. communiqué de presse relatif à cette opération).

PERSPECTIVES

Malgré les incertitudes liées à la conjoncture économique, le Groupe DÉKUPLE maintient le cap de sa stratégie « Ambition 2025 » visant à devenir un leader européen du data marketing. Ses ressources financières lui permettent, d’une part, de poursuivre ses investissements commerciaux dans ses activités Magazines et Assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents, et d’autre part, de soutenir le développement de ses offres de Marketing Digital par croissance organique et croissance externe.

À propos du Groupe DÉKUPLE

DÉKUPLE est un acteur majeur européen du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 181,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Présent en Europe et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com

1 L’EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements, impôts et taxes) est retraité de l’impact IFRS 2 des attributions d’actions gratuites et de l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers.

2 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

À la suite de remontées d’éléments financiers des filiales, le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 a été ajusté de +0,3 M€ par rapport au chiffre d’affaires semestriel communiqué le 28 août 2023.

3 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

