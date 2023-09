Weltgrößtes Cocktail-Festival kürt Jacob Martin zum besten Barkeeper der Welt

SÃO PAULO, Brasilien, Sept. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Kanadier Jacob Martin ist von Branchenlegenden als „World Class Global Bartender of the Year 2023“ ausgezeichnet worden. Er setzte sich gegen eine Konkurrenz von über 10.000 anderen Elite-Barkeepern durch, die den diesjährigen Everest des Barkeepings zu erklimmen versuchten.

Im Rahmen des Wettbewerbs nahm Herr Martin vier Tage lang an einer Reihe von Aufgabenstellungen teil. Herr Martin kreierte nicht nur klassische Cocktails und erhob sie mit dem Barkeeper-Liebling Tanqueray No. TEN zu einer glatten Zehn, sondern wagte sich mit der Geschmacksvielfalt von Johnnie Walker Black Label noch einen Schritt weiter und kreierte einen Ketel One Garnished with Good-Cocktail, der die Jury nicht nur mit seiner Geschmackskreativität beeindruckte, sondern auch einen positiven Einfluss auf die lokale Gemeinschaft in Kanada hatte.

Nach seinem Gewinn sagte Herr Martin: „Es ist eine unglaubliche Ehre, diese World Class-Auszeichnung zu erhalten. Nicht nur, weil sie die höchste Ehrung in der Branche ist, sondern auch wegen der Giganten, mit denen ich mich in dieser Woche messen durfte. Das Bartending ist eine wunderbare Gemeinschaft, und diese Woche hat mich immer wieder daran erinnert. Wir haben uns alle gegenseitig ermutigt, voneinander gelernt und von der unglaublichen Energie dieser fantastischen Stadt profitiert. Das Niveau des Wettbewerbs war astronomisch – jetzt freue ich mich einfach darauf, einen Cocktail zu genießen, der von jemand anderem gemacht wurde!“

Im Rahmen des Wettbewerbs begrüßte São Paulo weltbekannte Barkeeper wie Monica Berg (Tayer + Elementary, London), Giacomo Giannotti („World's Best Bar“ Paradiso, Barcelona) und Ago Perrone (The Connaught Bar, London) als Juroren für den Wettbewerb und Mitveranstalter spezieller „World Class“-Erlebnisse in einigen der berühmtesten Ausgehviertel der Stadt.

Der Wettbewerb bildet auch den Auftakt zum World Class Cocktail Festival, bei dem in der ganzen Stadt außergewöhnliche Bar-Kooperationen, etwa in der Bar Dos Arcos, im Tan Tan und in der Guilhotina Bar, stattfinden.

Insgesamt erstreckt sich das World Class Cocktail Festival auf über 1.000 Veranstaltungsorte in ganz Brasilien und bietet Hunderttausenden von Cocktail-Liebhabern einzigartige Erlebnisse mit Marken wie Johnnie Walker, Tanqueray No. TEN und Don Julio.

Bei der diesjährigen World Class gab es auch ein Branchenforum – eine Gelegenheit, die Barkeepergemeinschaft mit Seminaren und Podiumsdiskussionen von World Class-Juroren und -Gästen einzubeziehen, weiterzubilden und zu inspirieren. Zu den Höhepunkten gehörten: „Von Insta zum echten Leben: Trends und wie man sie meistert“, mit der Gewinnerin der World Class 2017, Kaitlyn Stewart, und der Diageo Global Reserve Culture Managerin Giuliana Pe Benito sowie „Hinter den Kulissen der besten Bars der Welt“ mit Barbesitzerinnen und -besitzern wie Monica Berg, Thiago Benares und Benjamin Padron.

Marissa Johnston, Global Head of Diageo World Class, sagte dazu: „An die World Class in Sydney im letzten Jahr anzuknüpfen war natürlich eine große Herausforderung, aber die World Class-Teams auf der ganzen Welt, das brasilianische Team und auch unsere talentierten 54 Wettbewerbsteilnehmer haben sich dieser Herausforderung gestellt und alles gegeben. Die Energie, die hier vor Ort herrscht, ist unglaublich, und nach so vielen Monaten der Planung ist es eine wahre Freude zu sehen, wie alles zusammenkommt. Es ist so aufregend zu sehen, wie eine Stadt mit großartigen Getränken und großartigen Erlebnissen zum Leben erwacht.“

„Herr Martin hat diesen Wettbewerb wirklich auf die nächste Stufe gehoben – er hat in allen Bereichen brilliert und das Feedback der Jury war unglaublich. Herr Martin ist ein verdienter Gewinner und ich kann es kaum erwarten, in den nächsten 12 Monaten mit ihm zu arbeiten. Er wird es weit bringen.“

Seit der Einführung im Jahr 2009 hat Diageo World Class eine wichtige Rolle dabei gespielt, zu besserem Trinken zu inspirieren und die Cocktailkultur auf der ganzen Welt zu verändern, indem es über 450.000 Barkeeper weltweit durch Schulungen und Trainings unterstützt hat.

Für weitere Informationen über World Class und um über die neuesten Getränke, Trends und Schulungen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie www.diageobaracademy.com/en_zz/world-class-/ und folgen Sie @WorldClass auf Instagram.

