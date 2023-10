Festival Koktail Terbesar di Dunia Mengukuhkan Jacob Martin sebagai Bartender Terbaik Dunia

SÃO PAULO, Brazil, Sept. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jacob Martin, asal Kanada, telah diakui oleh para legenda industri sebagai Bartender Global World Class Tahun 2023. Dia mengguncang kompetisi dari lebih dari 10.000 bartender elit lainnya yang mencoba tantangan tertinggi bartending tahun ini.

Kompetisi tersebut menampilkan Jacob yang berpartisipasi dalam serangkaian tantangan selama empat hari. Dari menciptakan koktail klasik dan meningkatkannya menjadi TEN dengan favorit bartender, Tanqueray No. TEN, Jacob juga berani melangkah lebih jauh dengan keberagaman rasa Johnnie Walker Black Label, serta menciptakan koktail Ketel One Garnished with Good yang tidak hanya mengesankan para juri dengan kreativitas rasanya tetapi juga memberikan dampak positif di komunitas lokal mereka di Kanada.

Setelah kemenangannya, Jacob berkata: “Adalah suatu kehormatan luar biasa untuk memenangkan World Class. Bukan hanya karena ini adalah puncak industri ini, tetapi juga karena saya mendapatkan kehormatan untuk bersaing dengan para raksasa selama minggu ini. Bartending adalah komunitas yang luar biasa dan minggu ini terus mengingatkan saya akan hal itu. Kami semua saling mendorong, belajar dari satu sama lain, dan merasakan energi luar biasa dari kota yang fantastis ini. Standar kompetisi ini luar biasa, tetapi saat ini saya hanya menantikan untuk menikmati koktail yang dibuat oleh orang lain!”

Sebagai bagian dari kompetisi, São Paulo telah menyaksikan para bartender terkenal di dunia termasuk Monica Berg (dari Tayer + Elementary London), Giacomo Giannotti (dari Bar Terbaik Dunia, Paradiso di Barcelona) dan Ago Perrone (dari The Connaught Bar London) hadir ke kota ini untuk menjadi juri di acara tersebut dan menyuguhkan pengalaman spesial 'World Class' di sejumlah tempat hiburan malam paling ikonik di kota ini.

Kompetisi ini juga menandai dimulainya Festival Koktail World Class, dengan kolaborasi bar yang menakjubkan di seluruh kota termasuk Bar Dos Arcos, Tan Tan, dan Guilhotina Bar.

Secara keseluruhan, Festival Koktail World Class tersebar di lebih dari 1.000 tempat di seluruh Brasil, menyuguhkan pengalaman unik kepada ratusan ribu pecinta koktail dari Johnnie Walker, Tanqueray No. TEN, dan Don Julio.

World Class tahun ini juga menyaksikan disertakannya Forum Industri, kesempatan untuk terlibat, memberikan pendidikan, dan menginspirasi komunitas bartender dengan seminar dan diskusi panel dari para juri dan tamu World Class – Beberapa yang menjadi sorotan meliputi: “Dari Insta ke Dunia Nyata: tren dan cara menguasainya”, menampilkan pemenang World Class 2017, Kaitlyn Stewart, dan Manajer Kebudayaan Diageo Global Reserve, Giuliana Pe Benito, serta “Di Balik Layar Bar Terbaik di Dunia” dengan pemilik bar termasuk Monica Berg, Thiago Benares, dan Benjamin Padron.

Marissa Johnston, Kepala Global Diageo World Class, mengatakan: “Mengikuti World Class tahun lalu di Sydney selalu akan menjadi tugas yang berat, tetapi tim World Class di seluruh dunia, tim Brasil, dan, tentu saja, 54 pesaing luar biasa kami, semuanya telah siap dan berhasil melakukannya dengan sangat baik. Tingkat energi di sini luar biasa, dan setelah berbulan-bulan perencanaan, sangat menyenangkan melihat semuanya menyatu seperti ini. Sangat menggembirakan melihat sebuah kota menjadi hidup dengan minuman hebat dan pengalaman yang luar biasa.

“Jacob benar-benar membawa kompetisi ini ke tingkat berikutnya – ia unggul di semua aspek dan umpan balik dari para juri amat luar biasa. Jacob adalah pemenang yang pantas dan saya tidak sabar untuk bekerja dengannya selama 12 bulan ke depan – ia akan mencapai banyak hal.”

Sejak diluncurkan pada tahun 2009, Diageo World Class telah memainkan peran yang signifikan dalam menginspirasi minuman yang lebih baik dan mengubah budaya koktail di seluruh dunia dengan mendukung lebih dari 450.000 bartender di seluruh dunia melalui pelatihan dan pendidikan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang World Class dan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam minuman, tren, dan pelatihan, kunjungi www.diageobaracademy.com/en_zz/world-class-/ dan ikuti @WorldClass di Instagram.

