세계 최대 칵테일 페스티벌 행사에서 Jacob Martin이 세계 최고의 바텐더 영예 안아

브라질 상파울루, Oct. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 캐나다에서 온 Jacob Martin이 2023 올해의 월드 클래스 글로벌 바텐더로 선정되며 업계 레전드들로부터 인정을 받았다. Jacob은 올해 바텐딩 기술의 최고봉 자리에 도전한 1만 명이 넘는 다른 최상급 바텐더들과 겨룬 치열한 경쟁을 이겨내며 올해의 바텐더로 선정되는 영예를 안았다.

Jacob은 4일간 진행된 일련의 도전과제에 참여했다. 전형적인 클래식 칵테일을 만든 다음 이를 바텐더들이 가장 좋아하는 Tanqueray No. TEN으로 한 단계 업그레이드시키는 과제는 물론, Johnnie Walker Black Label(조니워커 블랙라벨)이 풍기는 다양한 풍미를 활용해 한 단계 더 나아가는 과제에 도전했다. 이와 더불어 케텔 원 보드카를 이용해 주조한 Ketel One Garnished with Good 칵테일은 그 독특한 맛의 창의성으로 심사위원들을 감동시켰을 뿐만 아니라 캐나다 지역사회에 긍정적인 영향을 주는 의미까지 부여하며 과감한 도전을 하였다.

Jacob은 우승 직후 "월드클래스 대회에서 우승하게 되어 믿기 힘들정도로 영광스럽다. 이 쪽 분야의 최고를 가리키는 정점을 차지한 측면도 있지만 이번 주 같이 경쟁했던 쟁쟁한 거물들 때문이기도 하다. 바텐딩 분야는 굉장한 커뮤니티이며 이번 주 경연을 통해 그런 사실을 다시 한번 깨닫게 되었다. 우리는 더 나은 결과를 위해 서로를 자극했으며 서로에게서 배우고 이 멋진 도시에서 풍겨 나오는 놀라운 에너지를 만끽했다. 이번 경연대회의 수준이 정말 끝내 줬지만 지금은 다른 사람이 만들어 줄 칵테일을 즐길 생각에 들떠 있다."고 소감을 밝혔다.

이번 경연무대의 일환으로 세계적으로 유명한 바텐더들이 상파울루를 방문해 심사를 진행했다. 영국 런던의 Tayer + Elementary 소속인 Monica Berg를 비롯해, 세계 최고의 바로 알려진 바르셀로나의 Paradiso 소속의 Giacomo Ginnotti, 런던의 The Connaught Bar에서 온 Ago Perrone이 그들이며 이들은 상파울루에서 유명한 야간 명소 일부를 찾아 '월드 클래스' 경험을 선사하게 될 예정이다.

이번 대회는 Bar Dos Arcos, Tan Tan, Guilhotina Bar가 함께 어우러지는 놀라운 바 콜라보레이션과 함께 월드클래스 칵테일 페스티발의 시작을 알리게 된다.

월드 클래스 칵테일 페스티벌은 브라질 전역에 걸쳐 1,000개 이상의 장소에서 진행되며 이곳을 찾는 수십만 명의 칵테일 애호가들에게 Johnnie Walker(조니워커), Tanqueray No. TEN(탄케레이 넘버 텐), Don Julio(돈 훌리오) 등 특별한 경험을 선사하게 된다.

올 해 월드클래스 행사에는 인더스트리 포럼도 포함되었는데 세계 최고수준의 심사위원과 게스트들이 세미나와 패널 토론 등을 통해 바텐딩 커뮤니티에 참여하고 영감을 주며 교육의 기회까지 제공하게 되며 주요 행사는 “From Insta to IRL(인스타에서 IRL에 이르기까지): trends and how to master them(최신 트렌드와 이를 마스터하는 방법)”등이 있다. 본 이벤트에는 2017년도 월드클래스 행사 우승자인 Kaitlyn Stewart와 Diageo Global Reserve Culture Manager(디아지오 글로벌 리저브 컬처 매니저)인 Giuliana Pe Benito가 참여하게 되며 이외 '세계 최고 바의 비하인드 스토리' 코너에는 Monica Berg, Thiago Benares, Benjamin Padron 등 바 오너들이 직접 참여하게 된다.

Diageo World Class(디아지오 월드클래스)의 글로벌 총괄을 맡고 있는 Marissa Johnston은 "지난 해 성공리에 개최된 시드니 월드클래스 행사 수준에 걸맞는 다음 행사를 주최하는 것이 커다란 도전과제였다. 그러나 전 세계에서 온 월드 클래스 팀과 브라질 팀, 그리고 54명의 굉장한 참가자들이 모두 최선을 다해 멋진 경기를 펼쳐 보였다. 현장에서 풍기는 에너지 수준은 정말 굉장했고 수개월에 걸친 기획단계 끝에 모두가 한 자리에 모여 이런 무대를 만들어 낸 것을 지켜보니 정말 감격스러웠다. 굉장한 경험과 멋진 음료가 어우러져 활기에 가득찬 도시의 모습을 바라보는 건 정말 흥분되는 일이다."라고 말했다.

"Jacob을 통해 이번 경연무대의 수준이 한 차원 더 격상되었다. 그는 전반적으로 뛰어난 모습을 보였고 그를 평가한 심사위원들의 피드백도 굉장했다. Jacob은 충분한 우승 자격이 있으며 앞으로 12개월 동안 그와 함께 일할 수 있기를 기대한다. 그의 미래는 그야말로 앞날이 창창하다."라고 언급했다.

Diageo World Class(디아지오 월드 클래스)는 2009년 출범한 이래 전 세계 45만 명 이상의 바텐더에게 교육과 훈련 과정을 지원해 왔으며 이를 통해 보다 멋진 칵테일을 만들어내고 전 세계 칵테일 문화를 변모시키는 과정에 있어 중요한 역할을 담당해 왔다.

World Class 행사에 대한 보다 자세한 정보를 비롯해 최신 칵테일과 트렌드, 교육과정과 관련해 최신 정보를 확인하고 싶다면 www.diageobaracademy.com/en_zz/world-class- 를 방문하거나 인스타그램에서 @WorldClass 를 팔로우하세요.

